Apasionados de la decoración y el diseño de interiores, en A-Interiorismo



somos un estudio liderado por María Andes, ubicado en Alicante. Tanto si se trata de la decoración de viviendas como de la reforma de locales comerciales u oficinas, nuestro objetivo siempre es el mismo: lograr el espacio perfecto para cada cliente, brindándole un estilo único y un ambiente confortable, que le haga sentir tan a gusto que no querrá estar en ningún otro lugar.

Como experta en decoración e interiorismo, no me sirve cualquier resultado en mis diseños por eso me rodeo de proveedores profesionales de primera categoría y así te ayudaré a descubrir las posibilidades de tu espacio y dotarlo de un diseño que te permita disfrutarlo de una forma diferente, convirtiendo tu hogar en tu lugar favorito o haciendo de tu negocio el local de moda. Nuestra trayectoria profesional incluye tanto proyectos dentro del ámbito residencial como interiorismo comercial para hoteles, locales comerciales u oficinas.

Entre nuestros principales clientes, destacan empresas de reformas que buscan una decoración de primera calidad como forma de marcar la diferencia con la competencia, así como particulares directivos, con mucha vida social y poco tiempo para ocuparse de sus reformas. La provincia de Alicante representa nuestra principal área de trabajo, con experiencia con clientes tanto nacionales como extranjeros, que han elegido esta bella zona española como destino vacacional.

Diseños a medida de tus ‘inquietudes creativas'

Minimalista, mediterráneo, contemporáneo, de inspiración industrial... El diseño actual cuenta con infinidad de tendencias entre las que escoger tu estilo pero, ¿cómo saber cuál es el más adecuado para tu hogar o tu negocio? En A-Interiorismo



, conocer las “inquietudes creativas” de nuestros clientes representa el punto de partida para cualquier proyecto. “Esas que nacen mientras estáis sentados en el sofá de vuestra casa, en la silla de vuestro despacho o al calor de un café... “. Nuestro equipo es experto en escuchar todas esas necesidades y traducirlas en un diseño concreto, cuidando cada detalle para crear un espacio acorde a sus gustos decorativos.

¿Necesitas un poco de inspiración? Si te interesan las últimas tendencias en diseño y decoración, en nuestra galería de proyectos encontrarás muchas buenas propuestas para conocerlas. La luz y el protagonismo de los materiales naturales, como la madera, son algunas de las señas de identidad de nuestro estudio pero, en cuanto al estilo, cada diseño se ha trabajado exhaustivamente para crear una estética única y exclusiva.

Dentro de nuestros trabajos más destacados, estamos especialmente orgullosos de la rehabilitación y ampliación de una antigua fábrica de especias de Novelda, reconvertida en oficinas. Un encargo repleto de desafíos y muy inspirador, al trabajar sobre un espacio con más de 125 años de antigüedad, rebosante de historia. El proyecto de reforma y rehabilitación permitió combinar técnicas y materiales nuevos antiguos, preservando la esencia del inmueble, sin renunciar a las innovaciones y comodidades modernas.

Asesoramiento personalizado para espacios únicos

Colores, acabados, mobiliarios, textiles, iluminación, detalles decorativos... Existen multitud de factores a considerar a la hora de acometer cualquier proyecto de interiorismo. En A-Interiorismo



consideramos cada proyecto único y para ofrecerte un diseño a tu medida, te orientamos y acompañamos a lo largo de todo el proceso, desde la toma de decisiones para la creación del nuevo concepto de diseño hasta la ejecución de la obra, el equipamiento y amueblamiento o la decoración. Y si lo que necesitas es una nueva imagen para tu negocio, nuestro estudio también ofrece servicios de diseño corporativo e imagen de marca.

Respecto al estilo, aplicamos toda nuestra experiencia y conocimientos para lograr propuestas estéticas a medida de cada cliente, siempre con un estilo elegante y funcional. La madera, la piedra o las fibras naturales son algunos de nuestros materiales predilectos, aunque en nuestros diseños también hay espacio para la elegancia del cristal o los toques industriales del metal.

Siempre al ritmo de las últimas tendencias

En



consideramos la cercanía y transparencia con el cliente como una de las claves del éxito y para conseguirlo, una buena comunicación es imprescindible. Nuestro equipo de decoradores e interioristas se mantiene siempre al día de las últimas tendencias y te ayudarán a elegir entre los diversos estilos, hasta que encuentres el ambiente perfecto para ti.

Contar con un buen asesoramiento para escoger materiales y acabados no solo es clave para obtener un resultado a la altura de tus expectativas, también puede ayudarte a conseguir importantes ahorros en tu presupuesto así que, si estás pensando en comenzar una reforma, ¡consulta antes con nosotros!

Para garantizarte que hasta el más mínimo detalle de tu proyecto quedará a tu gusto, a la hora de crear nuestros diseños nuestro estudio también ofrece al cliente la posibilidad de conocer el resultado final de su reforma de forma virtual, a través de planos y fotografías. De esta forma, es posible realizar tantos ajustes como sean necesarios, sin los costes que implicarían estas modificaciones una vez se ha comenzado a trabajar sobre el terreno.

Propuestas personalizadas sin compromiso

¿Estás a punto de embarcarte en una reforma o quieres comenzar a construir tu casa familiar ideal? Si necesitas ayuda con tus proyectos, ¡contacta con nosotros! Llámanos o escribe un mail a A-Interiorismo



y te llamaremos lo antes posible para concertar una primera cita, totalmente gratuita y sin compromiso. Nuestro equipo de expertos se desplazará a tu vivienda o tu local para valorar las posibilidades del espacio 'in situ' y conocer las necesidades del cliente, para poder elaborar una primera propuesta y estimar el presupuesto preciso para acometer el proyecto.

En



valoramos cada minuto de tu tiempo y para que no lo pierdas en desplazamientos innecesarios, nuestro equipo de expertos te ofrece toda la comodidad del canal online para desarrollar tu proyecto. De esta forma, podrás estar el comunicación constante con el equipo de trabajo y supervisar los avances de las obras, sin tener que moverte de casa. Así que, si necesitas que te echen una mano con tus reformas, ¡contacta con nosotros y deja tu proyecto en nuestras manos expertas!