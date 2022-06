CANDELA’S, es una empresa familiar y artesana que lleva más de diez años dedicándose al mundo de las velas, con un trato personalizado y un asesoramiento muy cercano que ofrece a todos sus clientes.La empresa ha demostrado una gran versatilidad, teniendo un estilo marcado que otorgan a todas sus creaciones un toque tradicional y a la vez actual. Siendo una empresa pionera en España en el desarrollo y comercialización de velas aromáticas, como ya nuestros clásicos aromas NARDO, MADRESELVA, GARDENIA, ect. CANDELA’S is a family business and artisan who has over ten years dedicated to the world of candles, with personalized service and advice offered close to all its customers.The company has shown great versatility, with a style that marked all his creations give a traditional touch and the current time. Being a pioneer in Spain in the development and marketing of scented candles, as our classic flavors NARDO, honeysuckle, gardenia, etc.