ESTUDI DE DISSENY MULTI-DISCIPLINARI SITUAT A MANACOR, A MALLORCA, A LES ILLES BALEARS.
ÉS EVIDENT LA IMPORTÀNCIA DEL DISSENY A L’HORA DE DESENVOLUPAR UNA TASCA O ACTIVITAT AMB EFICÀCIA. L’OBJECTIU D’IDEOGRAMA ÉS APROPAR EL DISSENY A PERSONES, PROFESSIONALS, EMPRESES, ADMINISTRACIONS… CREIEM EN EL DISSENY FUNCIONAL, PRÀCTIC I COHERENT. AMB AQUESTS PRINCIPIS OFERIM SOLUCIONS REALS I RENDIBLES, MARCADES PER LES EXIGÈNCIES DEL MERCAT I LA INDÚSTRIA QUE ENS ENVOLTA.
- Área geográfica
- Manacor
- Mallorca
- MENORCA
- Eivissa
- Dirección
-
Avinguda des Tren,33
07500 Manacor
España
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