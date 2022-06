Pepe Gascón arquitectura es un estudio de arquitectura pluridisciplinar que cuenta con una dilatada experiencia y recorrido profesional. El trabajo desarrollado por el estudio goza de reconocimiento, tanto nacional como internacional, avalado por numerosos premios recibidos, destacando entre ellos el premio Europe 40 under 40 Award el cual distingue a los mejores 40 arquitectos europeos menores de 40 años, The International Architecture Award, The International Design Award, finalista de los premios LEAF Awards y los premios FAD.

La obra del estudio también ha estado ampliamente difundida y publicada, tanto nacional como internacionalmente, apareciendo en artículos en revistas y blogs especializados.

El estudio está formado por un equipo de profesionales joven, creativo e innovador, contando también con un amplio círculo de colaboradores externos de gran solvencia técnica.