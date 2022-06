L'arquitectura és l'art de projectar i dissenyar espais per a les persones.

L'interiorisme modifica els espais habitables per guanyar qualitat de vida. El nostre objectiu és el de dissenyar i crear espais, de nova implantació o redistribuint i reformant espais existents, intentant entendre, visualitzar i transmetre la idea, les necessitats i el somni del client. L'equip de col·laboradors d'Espai Sensus està format per un grup multi disciplinat de professionals que al marge del que és purament interiorisme abasten diverses àrees d'especialitat com és l'arquitectura, la jardineria, projectistes de feng shui, fotògrafs, dissenyadors gràfics entre d'altres.