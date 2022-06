Propiedad legal

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos nuestros productos poseen firma de autor, con lo que cualquier reproducción de las mismos esta penada por la ley de propiedad intelectual (ley orgánica 6/1987 y 22/1987 de 11 de noviembre).

All our products have an author's signature, so any reproduction thereof is punishable by the law of intellectual property (organic law 6/1987 and 22/1987 of November 11).