Propiedad legal

Política de privacidad



GENERAL:

A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, "Co&Co espacios, Cosodeco S.L.", le informa que cumple íntegramente con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, y con los compromisos de confidencialidad propios de su actividad.

"Co&Co espacios, Cosodeco S.L.", pone en su conocimiento la existencia de unos ficheros de datos de carácter personal, titularidad de "Co&Co espacios, Cosodeco S.L.", para las finalidades propias de gestión, comunicación e información. Los citados ficheros se encuentran inscritos en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, al que puede acceder el usuario para comprobar la situación de los mismos.

MEDIDAS Y NIVELES DE SEGURIDAD:

"Co&Co espacios, Cosodeco S.L.", ha adoptado las medidas necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido, según la naturaleza de los datos personales tratados y las circunstancias del tratamiento, con el objeto de evitar, en la medida de lo posible y siempre según el estado de la técnica, su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

AMBITO DE APLICACIÓN:

La estructura de ficheros, equipos y sistemas de información con el objeto de dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de protección de datos, se aplicarán a todos los ficheros, temporales o permanentes, titularidad de "Co&Co espacios, Cosodeco S.L.",, que contengan datos de carácter personal, así como a cualquier equipo o sistema de información que los trate.

Todo el personal contratado por "Co&Co espacios, Cosodeco S.L.", y sus Encargados de Tratamiento, están obligados al cumplimiento de la citada normativa, con especial atención en lo relativo a sus funciones y obligaciones, que serán debidamente determinadas por "Co&Co espacios, Cosodeco S.L.".

RECOGIDA DE DATOS:

La aceptación de las presentes condiciones, precisa del usuario la recogida de unos datos imprescindibles para la prestación de sus servicios, que le serán solicitados personalmente a través de formularios o de la página Web. En el momento de la recogida de los datos, el usuario será debidamente informado de los derechos que le asisten.

Para que la información que contienen nuestros ficheros esté siempre actualizada y no contenga errores, pedimos a nuestros clientes y usuarios que nos comuniquen, a la mayor brevedad posible, las modificaciones y rectificaciones de sus datos de carácter personal.

EJERCICIO DE DERECHOS:

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrán ser ejercitados por el usuario, o quien a este represente, mediante solicitud escrita y firmada, dirigida a "Co&Co espacios, Cosodeco S.L.", Avda Cerro del Aguila, nº2 Portal 5, San Sebastián de los Reyes - Madrid, con Código Postal 28703, España. No obstante podrán utilizarse otros medios que permitan reconocer la identidad del cliente que ejercite cualquiera de los anteriores derechos.

CONSENTIMIENTO:

El usuario prestará su consentimiento para que "Co&Co espacios, Cosodeco S.L." pueda hacer uso de sus datos personales a fin de prestar un correcto cumplimiento de los servicios contratados.

La cumplimentación del formulario incluido en el sitio o el envío de correos electrónicos u otras comunicaciones a "Co&Co espacios, Cosodeco S.L.", implica el consentimiento expreso del cliente a la inclusión de sus datos de carácter personal en el referido fichero, titularidad de "Co&Co espacios, Cosodeco S.L."

Al tiempo de la petición de esta información, se comunicará al cliente o usuario del destinatario de la información, de la finalidad para la cual se recogen los datos, de la identidad y dirección del Responsable del Fichero y de la facultad del usuario de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos.

CESIÓN A TERCEROS:

"Co&Co espacios, Cosodeco S.L." no cede datos de carácter personal sin el consentimiento expreso de sus titulares, que deberá ser concedido en cada ocasión, siendo sólo cedidos con la finalidad expresada y siempre con el consentimiento del usuario o cliente.

CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO PROFESIONAL:

Los datos recogidos en todas las comunicaciones privadas entre "Co&Co espacios, Cosodeco S.L." y los clientes o usuarios serán tratados con absoluta confidencialidad, comprometiéndose "Co&Co espacios, Cosodeco S.L." a la obligación de secreto de los datos de carácter personal, a su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias que eviten su alteración, pérdida y tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros que contengan datos de carácter personal.

Además, también tendrá la condición de confidencial la información de cualquier tipo que las partes intercambien entre sí, aquella que estas acuerden que tiene tal naturaleza, o la que simplemente verse sobre el contenido de dicha información. La visualización de datos a través de Internet, no supondrá el acceso directo a los mismos, salvo consentimiento expreso de su titular para cada ocasión.



Recomendamos al cliente que no facilite a tercero alguno su identificación, contraseña o números de referencia que "Co&Co espacios, Cosodeco S.L." pudiera proporcionarle. Asimismo, para garantizar que la protección del secreto profesional "Co&Co espacios, Cosodeco S.L." y el cliente se preserve en todas las comunicaciones, el cliente/usuario no debe revelar la información confidencial a terceros.

CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN DE DATOS:

"Co&Co espacios, Cosodeco S.L." se reserva el derecho de modificar su política de seguridad y protección de datos con el objeto de adaptarlo a las novedades legislativas o jurisprudenciales, así como las que pudieran derivarse de códigos tipo existentes en la materia, o por decisiones corporativas estratégicas, con efectos de la fecha de publicación de dicha modificación en la página Web de "Co&Co espacios, Cosodeco S.L.".

DIRECCIÓN DE CONTACTO:

El sitio Web www.coandcoespacios.com, es gestionado por "Co&Co espacios, Cosodeco S.L.", inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con los siguientes datos: fecha de inscripción 10 de enero de 2.003, tomo 18.337, folio 167,seccion 8, libro 0, hoja M-318009 inscripción 1ª y con CIF B-83507699.

El fichero creado está ubicado en el domicilio social, el cual queda establecido a los efectos del presente Aviso Legal, en a "Co&Co espacios, Cosodeco S.L.", Avda Cerro del Aguila, nº2 Portal 5, San Sebastián de los Reyes - Madrid, con Código Postal 28703, España; bajo la supervisión y control de "Co&Co espacios, Cosodeco S.L." , quien asume la responsabilidad en la adopción de medidas de seguridad de índole técnica y organizativa para proteger la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable.