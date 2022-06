No buscamos clientes. Buscamos a la persona. Tanto el diseño como el trabajo técnico de nuestro Estudio están enfocado a responder a las necesidades y particularidades que en cada caso se presentan. No hay dos problemas iguales, no hay dos respuestas idénticas. No hay trabajo grande o pequeño. Nuestro trabajo está en encontrar soluciones.

Administraciones, Empresas, Comunidades de Vecinos, particulares todos ellos necesitan dar respuesta a sus necesidades y en Arquilur3 SLP siempre hemos luchado por encontrarlas.

Nuestros servicios de Arquitectura y Urbanismo comprenden los trabajos de redacción de Proyectos de Obra nueva (industrial, terciario, vivienda, unifamiliar), Rehabilitación, Reforma, Accesibilidad. Informes ITE, Periciales, tasaciones, Valoraciones, Certificados de Eficiencia Energética.

Todo ello forma parte de nuestra experiencia de los últimos veinte años.