Twoja przeglądarka jest przestarzała.

Para tener una mejor experiencia con nuestro sitio, te recomendamos descargar otros navegadores gratuitos. ¡Para eso, solo tienes que hacer click en el ícono!

Espacios
Expertos
Revista
DIY
Conviértete en profesional
Premium
Desconectarse
INNOVADECOR
Pintores en Barcelona
Panorámica 1Proyectos (1) 0Ofertas (0) 1Libros de ideas (1)
Valoraciones (0)
edit edit in admin Solicitar valoración Proyecto nuevo Nueva Oferta
Solicitar valoración Mi perfil

Servicios

  • PINTURA Y ALTA DECORACIÓN

Proyectos

Proyecto nuevo
  • Ir a Premium
    • PINTURA Y ALTA DECORACIÓN

    INNOVADECOR BARCELONA OFRECE SU SERVICIO EN PINTURA Y ALTA DECORACIÓN 

    SOMOS UNA EMPRESA DEDICADA A LA REMODELACION DE AMBIENTES ILUMINACIÓN Y OBRA, TAMBIÉN COMO LOS SERVIOS INNOVADORES COMO:

    MICROCEMNETO DISEÑO DE SUELOS CONTINUOS 

    RESINA EPOXY 

    PIEDRA FLEXIBLE NATURAL 

    ESTUCO VENECIANO Y A LA CAL 

    VELADURAS TIERRAS ATMÓSFERAS 

    PINTURA DECORATIVA Y EFECTOS PARA PAREDES 

    BUSCAMOS EL DISEÑO PERFECTO PARA HACER DE TU CASA UN AMBIENTE ACOGEDOR 

    TRABAJAMOS CON LOS MEJORES MATERIALES Y ESTAMOS SIEMPRE PENDIENTES DE LA INNOVACIÓN DE PRODUCTOS 

    Área geográfica
    Toda España
    Dirección
    c/ pinto 36 barcelona
    08950 Barcelona
    España
    +34-639694250
      Add SEO element