Propiedad legal

Los contenidos de las páginas web bajo el dominio "copasluminosas.com", han sido elaborados con el propósito de dar información sobre la compañía a los usuarios de la misma.

Advertimos que la información contenida en estas páginas web puede ser incompleta, puede contener errores o estar desfasada, con lo que no asume ninguna responsabilidad derivada de la falta de veracidad y precisión de los datos, dentro de los límites establecidos en la Ley. La reproducción, copia, uso, distribución, comercialización, comunicación pública o cualquier otra actividad que pueda efectuarse con la información contenida en este sitio web y que se realice sin la autorización del propietario de la misma, es una infracción que se castiga con la Legislación vigente. No nos hacemos responsables de los posibles errores de seguridad que pudieran producirse por el hecho de utilizar ordenadores infectados de virus informáticos o de las consecuencias que pudiesen derivarse del mal funcionamiento del navegador o por el uso de versiones no actualizadas del mismo. Queda prohibido el acceso a contenidos o datos no autorizados de este web-site, como son archivos, código fuente o informaciones contenidas en el servidor que no sean de acceso mediante un navegador de Internet, así como su edición o modificación. En cualquier caso de controversia que pudiera derivarse de la aplicación de los servicios o interpretación o aplicación de las condiciones generales, sometidas a la jurisdicción y Legislación Española, Copas Luminosas SL y el usuario se someten, con renuncia expresa a su fuero propio, a los Juzgados y Tribunales de Barcelona Capital (España). Copas Luminosas SL. 08859 Begues (Barcelona). Tel. 662 483 470. NIF B-63144042