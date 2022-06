DecoAsencio es una empresa fundada por Manuel Asencio Nuñez, especialista desde el año 2003 en el sector mobiliario y complementos para el hogar.

El concepto de una óptima decoración basada en una amplio conocimiento del interiorismo, donde aplicando una óptima proporción se consagran unos resultados excepcionales que cautivan los sentidos de las personas y los introducen dentro de un universo de bienestar consigo mismo y su entorno. Ese es el privilegio de pertenecer como cliente a DecoAsencio.

En nuestra empresa ofrecemos un servicio personalizado y atención al cliente con personal bilingüe en Inglés y Alemán, que permite al cliente efectuar una elección acertada del producto que necesita. Para ello contamos con primeras marcas que destacan por la calidad de sus productos y servicio post venta. Le agradecemos la confianza que deposita en DecoAsencio y quedamos a su entera disposición.

Servicios DecoAsencio: Video Servicios DecoAsencio

COMPANY DESCRIPTION:

DecoAsencio is a company founded by Manuel Asencio Nuñez, specialist since 2003 in the furniture sector and accessories for home.The concept of optimal decoration based on extensive knowledge of interior design, where applying optimal proportion with exceptional results that captivate the senses of the persons and introduces them into a universe of well-being with itself and its surroundings. That is the privilege of belonging as a client to DecoAsencio.

OUR SERVICES:

DecoAsencio is a company who stands with its native multilingual personnel English and German for a specialized attention, operating on both national and international level, where the customer demands our services of Interior Design.