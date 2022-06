El proyecto de creación del estudio FANSTUDIO, nace de la necesidad de un conjunto interdisciplinar de jóvenes creativos apasionados (arquitectos, diseñadores, interioristas, publicistas, fotografos,escultores,pintores,artistas formados en cualquier disciplina e ingenieros), de manifestar sus sentimientos, de materializar sus ideas y sus personalidades en proyectos de arquitectura y colecciones de mobiliario y arte outdoor e indoor, dentro de un marco sin limites para la creatividad.

Este equipo, integrado por profesionales del mundo del diseño y del arte, y liderados por el arquitecto y diseñador Jorge Goval, decidieron aunar sus experiencias, sus conocimientos y su arte, bajo el paraguas de un espacio creativo interdisciplinar, donde los limites serian solo su propio talento a la hora de crear y diseñar.

FANSTUDIO esta abogada a convertirse en una firma de referencia en un momento histórico donde ,sin duda, el arte y los artistas volverán a ocupar el lugar que se merecen dentro del marco social. El concepto de fábrica funcionó durante algún tiempo, ya pasó, es el turno de este nuevo concepto de empresa, más humana, que apuesta por las personas y sus capacidades, es el turno de FANSTUDIO...de disfrutar con el trabajo, y con el resultado de aquel, its just the time to “ENJOY THE RIDE”…