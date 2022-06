Home on earth combina materiales sostenibles con diseño nórdico - calidad y elegancia. Nos inspiramos en la naturaleza. Visita nuestras tiendas en C / Hospital, 76 y en C / Boqueria, 14, ambos en Barcelona.

En nuestras tiendas, se puede encontrar una hermosa gama de productos de diseño de interiores, hamacas, joyería, lámparas de coco y bambú naturales, lámparas de diseño, instrumentos, teteras, ropa orgánica para niños y adultos, té y chocolate orgánico y de comercio justo, productos de yoga y mucho más ...

Además de las tiendas, vendemos nuestros productos en la tienda online home on earth. Para más información haz clic en www.homeonearth.com.