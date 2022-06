Propiedad legal

1) INFORMACION DE LA EMPRESA

Tecni nova s.l.u. Dirección: Ctra de Jumilla, s/n P.O. Box 297. 30510 Yecla (Murcia). España N.I.F.: B-30095319 Teléfono: 968718023 La dirección de correo electrónico: tecninova@tecninova.com Datos de inscripción en el Registro Mercantil:: Murcia. Libro 79, Seccion 2ª, Folio 121, Hoja 4092, Insc. 1ª 2) ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO El presente documento (en adelante denominado como Aviso Legal) tiene por objeto regular el uso del sitio web site (en adelante denominado como web) que Tecni Nova pone a disposición del público en la URL http://www.tecninovainteriors.com (en adelante tecninovainteriors) La utilización del sitio web por un tercero le atribuye la condición de Usuario y, supone la aceptación plena y sin reservas del Usuario de todas y cada una de las condiciones que se incorporan en el presente Aviso Legal, por lo que rogamos al Usuario que las lea atentamente antes de hacer uso del mismo. Si el Usuario no está de acuerdo con el Aviso Legal, no tendrá derecho a utilizar el sitio web. Asimismo, la mera utilización y acceso por parte del Usuario del sitio web presupone la aceptación del presente Aviso Legal. Tecni Nova puede ofrecer a través del sitio web, servicios o productos que podrán someterse a unas condiciones particulares sobre las cuales se informará al Usuario en cada caso concreto.

3) USO CORRECTO DEL SITIO WEB El Usuario se compromete a utilizar el sitio web, los contenidos y servicios de conformidad con la Ley, el presente Aviso Legal, las buenas costumbres y el orden público. Del mismo modo, el Usuario se obliga a no utilizar el sitio web o los servicios que se presten a través de él con fines o efectos ilícitos o contrarios al contenido del presente Aviso Legal, lesivos de los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier forma pueda dañar, inutilizar o deteriorar el sitio web o sus servicios o impedir un normal disfrute del sitio web por otros Usuarios. Asimismo, el Usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o, de cualquier otra forma, dañar los datos, programas o documentos electrónicos y demás que se encuentren en la web tecninovainteriors. El Usuario deberá abstenerse de obtener informaciones, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier tipo de material accesible a través del sitio web o de los servicios, empleando para ello medios distintos de los que se hayan puesto a su disposición, o en general, de los que se empleen habitualmente en Internet y usos distintos a los expresamente autorizados. El Usuario deberá abstenerse de manipular datos identificativos de Tecni Nova y de los servicios que se ofrecen en el sitio web. El Usuario deberá abstenerse de facilitar datos identificativos propios que no permitan una correcta identificación. El Usuario se compromete a no obstaculizar el acceso de otros usuarios al servicio de acceso mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales Tecni Nova presta el servicio, así como realizar acciones que dañen, interrumpan o generen errores en dichos sistemas. El Usuario se compromete a no introducir programas, virus, macros, applets, controles ActiveX o cualquier otro dispositivo lógico o secuencia de caracteres que causen o sean susceptibles de causar cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos de Tecni Nova o de terceros. Tecni Nova se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al sitio web, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso a aquellos usuarios que incumplan este Aviso Legal o el que resulte de aplicación en cada momento. Igualmente, Tecni Nova podrá denegar el acceso o cancelarlo a aquellos usuarios que atenten contra los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan con su actuación dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el sitio web o los servicios o impedir la normal utilización o disfrute del sitio web por parte de otros usuarios.

4) ACCESO Y USO DEL SITIO WEB La prestación del servicio del sitio web por parte de Tecni Nova tiene carácter gratuito.

5) MAYORÍA DE EDAD El Usuario declara ser mayor de edad y disponer de la capacidad jurídica suficiente para vincularse por el presente Aviso Legal, y se compromete a hacer un uso diligente del sitio web, así como de la información contenida en el mismo, con total sujeción a la normativa que sea de aplicación.

6) PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Los contenidos del sitio web se dividen en dos grupos: 6.1. Todos los contenidos del sitio web, salvo que se indique lo contrario, referente a productos diseñados y fabricados por Tecni Nova (fundamentalmente muebles) son de propiedad exclusiva y mundial de Tecni Nova y, con carácter enunciativo, que no limitativo, el diseño gráfico, código fuente, logos, textos, gráficos, ilustraciones, fotografías, y demás elementos que aparecen en la Web. 6.2. Todos los contenidos del sitio web, salvo que se indique lo contrario, referente a productos diseñados y fabricados por empresas proveedoras de Tecni Nova (fundamentalmente tejidos) son de propiedad exclusiva de la empresa origen, protegidos conforme a lo recogido en su política de propiedad intelectual y de autor correspondiente, y, con carácter enunciativo, que no limitativo, el diseño gráfico, código fuente, logos, textos, gráficos, ilustraciones, fotografías, y demás elementos que aparecen en la Web. Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase contenidos en el sitio web están protegidos por la Ley. Tecni Nova deberá conceder licencia o autorización expresa de uso personal al Usuario sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otro derecho relacionado con su web y los servicios ofrecidos en la misma. Por ello, el Usuario reconoce que la reproducción (excepto para uso privado), distribución, comercialización, transformación, y en general, cualquier otra forma de explotación, por cualquier procedimiento, de todo o parte de los contenidos de este web sin autorización expresa de Tecni Nova pueden cosntituir una infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de Tecni Nova o del titular de los mismos.

7) RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD 7.1. Responsabilidad por el Uso del sitio web El Usuario es el único responsable de las infracciones en las que pueda incurrir o de los perjuicios que pueda causar por la utilización del sitio web, quedando Tecni Nova, sus socios, empresas del grupo, colaboradores, empleados y representantes, exonerados de cualquier clase de responsabilidad que se pudiera derivar por las acciones del Usuario. Aún cuando Tecni Nova empleará todos los esfuerzos y medios razonables para facilitar información fehaciente en el sitio web, ello no garantiza la inexistencia de posibles inexactitudes, errores y/u omisiones o la disponibilidad y continuidad en el acceso al sitio web. El Usuario es el único responsable frente a cualquier reclamación o acción legal, judicial o extrajudicial, iniciada por terceras personas contra Tecni Nova basada en la utilización por el Usuario del sitio web. En su caso, el Usuario asumirá cuantos gastos, costes e indemnizaciones sean irrogados a Tecni Nova con motivo de tales reclamaciones o acciones legales. Además, el Usuario acepta lo anterior y se compromete a desplegar la máxima diligencia y prudencia cuando acceda y disfrute de la navegación a través del sitio web o disfrute de los contenidos e información disponible en el mismo. 7.2. Responsabilidad por el funcionamiento del sitio web Tecni Nova no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático. Tecni Nova excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la presencia de virus o a la presencia de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los Usuarios. Asimismo, Tecni Nova también excluye cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por retrasos o bloqueos en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico causado por deficiencias o sobre carga en las líneas telefónicas o en Internet, así como de daños causados por terceras personas mediante intromisiones ilegitimas fuera del control de Tecni Nova.Tecni Nova está facultada para suspender temporalmente, y sin previo aviso, la accesibilidad al web con motivo de operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora. Tecni Nova hará lo posible para garantizar la seguridad de la información que sea facilitada por los Usuarios. No obstante, no puede garantizar que las transmisiones de información sean totalmente seguras. Sin perjuicio de los niveles de seguridad de protección de datos de carácter personal legalmente requeridos, la instalación de todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos facilitados, el Usuario sabe y conoce que la seguridad en el entorno de Internet no puede ser asegurada al cien por cien. Tecni Nova excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos del sitio web. 7.3. Responsabilidad por links Los enlaces o links contenidos en el sitio web pueden conducir al Usuario a otros sitios web gestionados por terceros. En relación con los sitios de terceros, Tecni Nova manifiesta que no ofrece ni comercializa los productos o servicios allí contenidos, ni controla, ejerce vigilancia o aprueba los contenidos u otra clase de materia en esos sitios enlazados. Tecni Nova declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle fuera del sitio web y que no sea gestionada por Tecni Nova, ya que la función de los links que aparecen es únicamente la de informar al Usuario sobre la existencia de otras fuentes de información sobre la materia en Internet, donde podrá ampliar los datos ofrecidos en este sitio web. Dichos links no suponen una sugerencia, invitación o recomendación para la visita de los lugares de destino, y por ello, Tecni Nova no será responsable del resultado obtenido a través de dicho enlaces hipertextuales. Tecni Nova queda exonerada de toda responsabilidad por el correcto funcionamiento de tales enlaces, del resultado obtenido a través de dichos enlaces, de la veracidad y licitud del contenido o información a la que se puede acceder, así como de los perjuicios que pueda sufrir el Usuario en virtud de la información encontrada en la web enlazada. Asimismo, aquellos terceros que tengan intención de incluir en un sitio web un enlace hipertextual que se dirija al Sitio web deberán obtener el consentimiento previo, expreso y por escrito de Tecni Nova.

8) POLÍTICA RESPECTO A LOS DATOS PERSONALES OBTENIDOS A TRAVÉS DEL SITIO WEB 8.1. A través de formularios Sin perjuicio de lo previsto en lo indicado en cada uno de los formularios de la web, cuando el Usuario facilite sus datos de carácter personal está autorizando expresamente a Tecni Nova al tratamiento de sus Datos Personales para las finalidades que en los mismos se indiquen, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Tecni Nova incorporará los datos facilitados por el Usuario en un fichero titularidad de Tecni Nova debidamente comunicado a la Agencia de Protección de Datos. Tecni Nova establecerá las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad que deben reunir los ficheros automatizados, los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y personas que intervengan en el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal en la forma legal y reglamentariamente prevista El Usuario o su representante podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, mediante correo ordinario dirigido a TECNI NOVA S.L.U, con domicilio en Ctra de Jumilla, s/n P.O. Box 297. 30510 Yecla (Murcia). España

9) OBSERVACIONES DEL USUARIO El Usuario garantiza que la información, material u observaciones que no sean sus propios datos personales y que sean facilitados a Tecni Nova a través del sitio web, no infringen los derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros, ni ninguna otra disposición legal. La información, materiales u observaciones que el Usuario facilite a Tecni Nova, se considerarán no confidenciales, reservándose Tecni Nova el derecho a usarlas de la forma que considere más adecuada. 10) MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES DE USO Tecni Nova se reserva el derecho a modificar, desarrollar o actualizar unilateralmente y en cualquier momento, sin previa notificación, el Aviso Legal del sitio web, así como los servicios del mismo. El usuario quedará obligado automáticamente por el Aviso Legal que se halle vigente en el momento en que acceda al sitio web, por lo que deberá leerlo y aceptarlo en cada una de las ocasiones en que desee utilizarlo.

11) LEGISLACIÓN APLICABLE Y COMPETENCIA JURISDICCIONAL Todas las controversias o reclamaciones surgidas de la interpretación o ejecución del presente Aviso Legal se regirán por la legislación española, y se someterán a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Yecla.