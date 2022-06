Propiedad legal

LA CASA DE LOS CUADROS es una marca registrada comercial de EL COPETE ARTESANOS DE LA MADERA S.L con C.I.F. B-14475594 que realiza la venta y distribución de los productos ofertados en este servicio. Las operaciones de venta se entenderán realizadas en la calle Claudio Marcelo 12, 14002, Córdoba (España).

1.- ÁMBITO Las presentes Condiciones Generales de Compra se aplican a la venta de todos los productos de LA CASA DE LOS CUADROS ya sea por teléfono, correo electrónico o a través de su página Web, www.lacasadeloscuadros.com, a clientes, empresas o cualquier otro destinatario final, dentro y fuera del territorio español. La utilización por parte del CLIENTE de los servicios de LA CASA DE LOS CUADROS presupone, la aceptación de estas Condiciones Generales de Venta, que estarán disponibles en el momento de realizar el pedido a través de la página Web. Por eso, es conveniente que EL CLIENTElea atentamente dichas Condiciones Generales antes de realizar una operación de compra.

2.- PRECIOS Los precios indicados en la pantalla, al lado de cada producto, están expresados en Euros. Las ofertas estarán debidamente marcadas e identificadas como tales. LA CASA DE LOS CUADROS se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento y sin previo aviso, las modificaciones que considere oportunas, pudiendo actualizar productos y precios. El precio aplicable será el que conste en el momento que EL CLIENTE realizó la compra.

3.- FORMA DE PAGO Todas las compras nacionales se pueden pagar a través de alguna de las siguientes opciones: * Con tarjetas VISA o MasterCard. * Transferencia bancaria. * Paypal Los pedidos internacionales se regirán por el apartado número 10 de la presentes Condiciones Generales de Venta.

4.- ENTREGAS Una vez comprobado el pago del pedido, procederemos a realizar la entrega. Si EL CLIENTE no recibiera el pedido en un plazo aproximado de 1 semana para la península Ibérica, 2 semanas para Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, a partir de la recepción del pago por parte de LA CASA DE LOS CUADROS, puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente a través de nuestro formulario de Contacto.

5.- INCIDENCIAS Para cualquier consulta o incidencia relacionada con su compra podrá contactar con el servicio de atención al cliente rellenando el formulario de contacto que encontrará pulsando aquí. También puede llamarnos al 957 472 261 o escribirnos a La Casa de los Cuadros, c/Claudio Marcelo 12, 14002, Córdoba, España.

6.- DEVOLUCIÓN DE UN ARTICULO Los artículos ofrecidos por LA CASA DE LOS CUADROS ofrecen la máxima calidad y garantía. Antes de hacer el envío, los productos pasan una control de calidad para garantizar el buen estado del artículo cuando lo reciba EL CLIENTE en su domicilio. Si cuando reciba su pedido no queda satisfecho, tiene un plazo de siete (7) días laborables, a contar desde la fecha de recepción para ejecutar el derecho de devolución. Infórmese de las condiciones en el apartado de Envíos y Devoluciones.

Para realizar su devolución, envíenos un mensaje a través del formulario de Contacto

7.- CONDICIONES PARA LA DEVOLUCIÓN a) Los artículos adquiridos por internet (www.lacasadeloscuadros.com) podrán ser devueltos en nuestras tiendas físicas siempre y cuando hayamos autorizado antes dicha devolución. Para hacer esto, póngase en contacto con nosotros por teléfono o email. La razón es que en las tiendas no disponen de los medios ni la información necesaria para atender su devolución si no se la hemos proporcionado previamente desde la tienda online. b) En caso de devolución de productos no defectuosos los gastos de envío no serán reembolsados. Asimismo, los gastos de recogida serán por cuenta del cliente (equivalen al importe del envío que corresponda al destino enviado). c) Para realizar la devolución el producto deberá estar en perfectas condiciones, en su embalaje original y con los accesorios o regalos promocionales incluídos en su caso. Una vez recibida la mercancía en nuestros almacenes, y previa comprobación del estado de la misma, se procederá al reintegro de su importe conforme a la modalidad de pago realizada por el cliente. No se admiten las deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, uso o manipulaciones indebidas o tensión no idónea. d) La devolución de los productos defectuosos y envíos erróneos será siempre aceptada, siendo LA CASA DE LOS CUADROS quien se hará cargo de los gastos de envío siempre que el cliente comunique esta circunstancia en el plazo de siete (7) días contados desde la fecha de recepción del envío. e) Los gastos de envío sólo serán reembolsables en el caso de envío erróneo o producto defectuoso. f) La devolución no podrá tener lugar en ningún caso si los productos suministrados fueron manifiestamente objeto de uso. En el caso de que la devolución no fuera aceptada por LA CASA DE LOS CUADROS por entender que el producto cuya devolución se pretende hubiera sido utilizado, los productos permanecerán en el almacén de distribución para ser recogidos por el cliente, por un período no superior a treinta días desde su devolución. g) Los riesgos vinculados a la devolución del producto serán a cargo del remitente, quien deberá enviarlos de forma segura y con las garantías necesarias para que la mercancía devuelta llegue en perfecto estado de conservación. h) La aplicación de la devolución en su cuenta de Paypal o en la tarjeta de crédito dependerá de las condiciones de su tarjeta y de la entidad emisora. El plazo de aplicación será aproximadamente de hasta siete (7) días para las tarjetas de débito y de hasta treinta (30) días para las tarjetas de crédito. i) No aceptamos envíos de devoluciones o cambios a portes debidos.

8.- GARANTÍA LA CASA DE LOS CUADROS garantiza la calidad de sus productos, en los términos establecidos por la legislación vigente en España. No se incluyen las deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, uso o manipulaciones indebidas, tensión no idónea ni materiales sometidos a desgaste por su uso normal. En aquellas incidencias que justifiquen el uso de la garantía, se optará por la reparación, sustitución del artículo, rebaja o devolución, en los términos legalmente establecidos. Para hacer uso de la garantía, es imprescindible la presentación del justificante de compra. Para hacer efectiva la garantía contacte con nosotros a través del formulario de Contacto

9.- CAMBIOS EN LAS TIENDAS LA CASA DE LOS CUADROS a) Podrá cambiar su producto adquirido en la tienda online en cualquiera de las tiendas LA CASA DE LOS CUADROS dentro de los 7 dias laborables siguientes a la recepción de su pedido siempre y cuando el producto esté en perfectas condiciones, en su embalaje original y con los accesorios o regalos promocionales incluidos en su caso. Deberá presentar igualmente su tiquet de compra de la tienda on-line. b) El cambio no podrá tener lugar en ningún caso si los productos adquiridos fueron manifiestamente objeto de uso. No se admiten cambios de productos con deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, uso o manipulaciones indebidas o tensión no idónea . c) No se admitirán cambios de productos previamente cambiados.

10.- VENTAS INTERNACIONALES Para pedidos internacionales se aceptarán pagos con tarjetas Visa o MasterCard ó PayPal. Para todas aquellas entregas que se realicen fuera del territorio español, deberán aplicarse los gastos de envío indicados durante el proceso de compra, para el país concreto de destino. Cualquier impuesto de aduana que se derive por la importación de los productos hacia el país de destino correrá a cargo del COMPRADOR, por lo que LA CASA DE LOS CUADROS NO se podrá responsabilizar de la mercancía una vez esté en la Aduana de su país.

11.- POLITICA DE PRIVACIDAD Los datos personales solicitados a través de las páginas web u otros medios, serán incorporados a los archivos de los que LA CASA DE LOS CUADROS es responsable. Esta información será utilizada exclusivamente para informar al CLIENTE sobre ofertas y actualizaciones de productos y no será transferida a terceros sin su previo consentimiento. En cumplimiento de la ley de Protección de Datos, el CLIENTE podrá solicitar la modificación o cancelación de sus datos en cualquier momento, contactando con el servicio de atención al cliente a través de los medios indicados en la cláusula 5 de las presentes condiciones generales. En el caso de compras realizadas con tarjetas de crédito, LA CASA DE LOS CUADROS podrá solicitar al CLIENTE el envío por fax de las fotocopias de su documento de identidad y/o de la tarjeta de crédito.

12.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Los derechos de propiedad intelectual sobre el diseño y contenidos de la página web www.lacasadeloscuadros.com corresponden en exclusiva a LA CASA DE LOS CUADROS. La reproducción, distribución, o transformación no autorizada de tales contenidos constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de LA CASA DE LOS CUADROS o del titular de los mismos, y podrán derivar en las correspondientes acciones judiciales o extrajudiciales para el ejercicio de sus derechos.

13.- LEY APLICABLE Y JURISDICCION Para cualquier divergencia surgida del presente contrato, ambas partes se someten expresamente, y con renuncia a su fuero propio, a la decisión del asunto o litigio planteado, mediante el arbitraje institucional de ARBITEC, Asociación Española de Arbitraje Tecnológico, a la cual encomiendan la administración del arbitraje y la designación de los árbitros. El arbitraje se realizará conforme al procedimiento establecido en el Reglamento Arbitral de ARBITEC y en la Ley de Arbitraje, de 23 de diciembre de 2003 y podrá realizarse a través de Internet o utilizando cualquier otro medio telemático. El laudo arbitral deberá dictarse durante los noventa días siguientes a la aceptación del cargo por parte de los árbitros designados, obligándose ambas partes a aceptar y cumplir la decisión contenida en él. Para el caso de que el arbitraje no llegara a realizarse por mutuo acuerdo o fuese declarado nulo, ambas partes se someten a los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid con renuncia a su propio fuero, si éste fuese otro.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

La visita al website de La Casa de los Cuadros no supone en ningún momento que el usuario esté obligado a facilitar ninguna información sobre sí mismo.

En el caso de que proporcione el usuario alguna información de carácter personal, los datos recogidos en este website serán utilizados con la finalidad, en la forma y con las limitaciones y derechos que recoge la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, en su redacción dada por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre.

Los datos facilitados por los usuarios serán incorporados a los ficheros de carácter personal de los que es responsable La Casa de los Cuadros S.L., que cumplirá con su obligación de notificación previa a la Agencia de Protección de Datos, de la creación de ficheros de carácter personal y asimismo, comunicará a la citada Agencia, los cambios que se produzcan en la finalidad del fichero automatizado, en su responsable y en la dirección de su ubicación. El Registro General de Protección de Datos inscribirá los ficheros, asegurándose La Casa de los Cuadros S.L., que las notificaciones se ajustan a los requisitos exigibles.

Asimismo, La Casa de los Cuadros S.L. adoptará todas las Medidas de Seguridad en relación con los ficheros y los datos tratados en ellos, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Protección de Datos.

Los usuarios que faciliten datos de carácter personal, consienten inequívocamente la incorporación de sus datos a los ficheros, que contengan datos de carácter personal, de los que sea responsable La Casa de los Cuadros S.L., así como el tratamiento informatizado o no de los mismos con el fin de que puedan ser utilizados por La Casa de los Cuadros S.L. , con una finalidad comercial, financiera, de personalización, operativa, estadística y actividades propias de su objeto social, autorizando expresamente a La Casa de los Cuadros S.L. para la extracción, almacenamiento de datos y estudios de marketing al objeto de adecuar sus ofertas al perfil particular.

La Casa de los Cuadros S.L. procederá a la cancelación de los datos recogidos cuando dejen de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la que hubiesen sido recabados o registrados.

En el caso de que los datos recogidos se utilizasen para una finalidad distinta para la cual hubiesen sido recabados o recogidos se requerirá el consentimiento previo de los interesados.

La Casa de los Cuadros S.L. ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los datos, así como para evitar su alteración, perdida, tratamiento o acceso no autorizado.

Los usuarios que faciliten sus datos de carácter personal prestan su consentimiento expreso para que puedan ser comunicados para su utilización a otras empresas asociadas a La Casa de los Cuadros S.L. para la realización de actividades propias de su objeto social. Los usuarios que faciliten datos de carácter personal quedan informados que dicha comunicación se produce en el mismo momento en que proporcionan los datos a La Casa de los Cuadros S.L.

Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los derechos de oposición, acceso e información, rectificación, cancelación de sus datos y revocación de su autorización sin efectos retroactivos en los términos especificados en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos podrán ser ejercitados dirigiendo comunicación por escrito a La Casa de los Cuadros S.L., con dirección en la C/ Claudio Marcelo nº 12, 14002 Córdoba, y fax 957438873.

En el momento de proceder a la recogida de los datos se indicará el carácter voluntario u obligatorio de los datos objeto de recogida. La negativa a proporcionar los datos calificados obligatorios supondrá la no prestación o la imposibilidad de acceder al servicio para los que eran solicitados. Asimismo, podrán facilitarse datos de modo voluntario con el objetivo de que puedan prestarse de modo más óptimo los servicios ofertados.

En el caso de que los usuarios de este website debieran facilitar su dirección de correo electrónico para acceder a algunos de los servicios ofertados podrán manifestar que no desean recibir ningún tipo de comunicación que La Casa de los Cuadros S.L. pudiese enviar, siempre que no esté ligada estrictamente a la finalidad para la que se solicitó el servicio.

La Casa de los Cuadros S.L. pondrá a disposición de los usuarios que se hubiesen inscrito en algún tipo de lista de correo dentro de este website los mecanismos adecuados para darse de baja de la misma.

COMPROMISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE PRIVACIDAD La Casa de los Cuadros S.L. se compromete en todo momento a cumplir con la normativa española sobre privacidad, protección de datos y seguridad de los mismos garantizando la protección, privacidad y seguridad de su información personal.INFORMACIÓN PERSONAL A través de nuestras páginas y sitios Web, La Casa de los Cuadros S.L. no recogerá ninguna información de carácter personal a no ser que el usuario o cliente, voluntariamente, decida proporcionarla a través de los sistemas informáticos establecidos al efecto. La información personal comunicada será empleada exclusivamente para ser utilizada en los fines propios del servicio que se demanda y, en concreto, será utilizada para responder a sus preguntas, procesar sus pedidos o proporcionarle acceso a la información requerida así como para mejorar nuestra atención al cliente. La información personal no podrá utilizarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos.La Casa de los Cuadros S.L. podrá almacenar y procesar información personal y compartirla dentro de de su propia organización para entender mejor sus necesidades de negocio a la vez que mejorar nuestros productos y servicios. Si el usuario no desea que su información personal sea empleada para mejorar nuestra relación personal (especialmente marketing directo o investigaciones de mercado) podrá comunicarlo en cualquier momento ejercitando sus facultades de oposición, rectificación o cancelación de sus datos personales.INFORMACIÓN NO PERSONAL ALMACENADA AUTOMÁTICAMENTE Cuando el usuario accede a nuestros sitios web, La Casa de los Cuadros S.L. puede automáticamente (es decir, no a través de registro) recoger la información que no es personalmente identificable (por ejemplo, el tipo de navegador de Internet y el sistema operativo empleado; el nombre de dominio del sitio web de origen; el número de visitas, tiempo medio de visita en nuestro web, páginas visitadas). La Casa de los Cuadros S.L. podrá emplear esta información y compartirla dentro de nuestra organización para medir la utilización de nuestros sitios web y mejorar su contenido. Dicha información no se encuentra protegida dentro del marco jurídico de los datos de carácter personal."COOKIES". INFORMACIÓN ALMACENADA AUTOMÁTICAMENTE EN SU ORDENADOR Cuando el usuario entra en uno de nuestros sitios web, La Casa de los Cuadros S.L. podrá almacenar alguna información en su ordenador a través de una cookie con objeto de reconocerlo de forma automática la próxima vez que vuelva a acceder. Las cookies pueden ayudar de muchas formas, por ejemplo, permitiéndonos adaptar un sitio web enfocándolo mejor hacia sus intereses o evitar reintroducir una contraseña cada vez que el usuario acceda de nuevo. Si usted no desea ser reconocido a través de su navegador de Internet, borre las cookies del disco duro de su ordenador, bloquee todas las cookies o seleccione recibir un aviso antes de que una cookie sea almacenada.MENORES Los menores de edad no deben enviar ninguna información personal, sin el consentimiento de su padre o tutor, a los sitios web de La Casa de los Cuadros S.L. Esta empresa apoya a todos los padres o tutores a enseñar a los menores a realizar un empleo sano, seguro y responsable de la información personal a través de Internet. La Casa de los Cuadros S.L. no almacenará o empleará de forma consciente ninguna información personal enviada por menores para ningún propósito, incluyendo el envío a terceros.SEGURIDAD La Casa de los Cuadros S.L. adoptará las medidas de precaución necesarias para garantizar la seguridad de su información personal y se esforzará día a día para proteger su información personal de la pérdida, destrucción, falsificación, manipulación y acceso no autorizado.ENLACES A OTROS SITIOS WEB Si el sitio Web de La Casa de los Cuadros S.L. contiene enlaces a otros sitios web, no será responsable de las políticas de privacidad o el contenido de otros sitios web.PREGUNTAS Y COMENTARIOS Si usted tiene alguna pregunta o comentario sobre la política de privacidad de La Casa de los Cuadros S.L., por favor póngase en contacto con nosotros en la dirección de contacto. Nuestra política de privacidad cambia en función de los avances que se producen en Internet. Introduciremos las novedades en nuestra política de privacidad en esta página tan pronto como se acuerde realizar cambios en dicha política de privacidad.