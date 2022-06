Comenza es la compañía global de sistemas de barandillas de diseño, que proporciona soluciones creativas a las necesidades de las personas en los espacios que habitan, a través de productos de alta calidad que garanticen su seguridad y bienestar.

La marca Comenza se especializa en ofrecer sistemas modulares de barandillas de vidrio, en acero inoxidable y con iluminación Led para proyectos hoteleros, edificios residenciales y de oficinas, centros comerciales, viviendas unifamiliares etc.

Desde el año 2004, momento en que se crea la compañía, Comenza se ha centrado en desarrollar y fabricar sistemas de barandillas que puedan ser instalados en cualquier parte del mundo, es por ello que su marca ha conseguido posicionarse a nivel internacional y permitido exportar más del 50% de sus productos.

Comenza is the global railing systems company that provides creative solutions to people´s needs through high quality products that guarantee their safety and well-being.

Comenza brand is specialized in supplying architectural glass and stainless steel railing systems to the hotel sector, residential and commercial buildings, malls and single family homes.

Since the creation of our company in Spain in 2004, we have gone through a gradual development that has allowed us to reach an idea of company: to focus on developing and manufacturing railings systems that can be installed everywhere in the world.

Thanks to that we have been able to position our company internationally and export more than 50% of our production.