SAGASTUME ES UNA EMPRESA FAMILIAR DE VENTA DE BUZONES, SEÑALIZACIONES Y
COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS. NUESTRA EMPRESA OFRECE A NUESTROS CLIENTES LA EXPERIENCIA DE MÁS DE 25 AÑOS EN LA VENTA E INSTALACIÓN A MEDIDA, SIENDO NUESTRA ESPECIALIDAD EL ASESORAMIENTO PERSONALIZADO A COMUNIDADES DE PROPIETARIOS Y LA COLABORACION ESTRECHA CON ADMINISTRADORES DE FINCAS.
NUESTRA FILOSOFIA SE BASA
EN OFRECER UN SERVICIO
INTEGRAL A NUESTROS
CLIENTES, DE FORMA
PERSONALIZADA, EFICAZ Y
RÁPIDA, MANTENIENDO
SIEMPRE LA CALIDAD EN EL
SERVICIO.
- Servicios
- BUZONES – CAJAS FUERTES – SEÑALIZACIONES
- Área geográfica
- Asturias – Cantabria – León
- Gijon
- Reconocimientos de la empresa
- SAGASTUME BUZONES
- Dirección
-
magnus blikstad 58 bajo
33207 Gijon
España
sagastumebuzones.com