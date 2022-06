Mario Corea Arquitectura es un despacho profesional e internacional de arquitectura con base en Barcelona, España y con una oficina afiliada en Buenos Aires, Argentina. El despacho tiene más de 30 años de experiencia en proyectos que van del diseño urbano hasta a la restauración minuciosamente detallada. La mayor parte del trabajo es el resultado de concursos públicos premiados que exigen presupuestos y periodos de ejecución muy estrictos.

Mario Corea

Mario Corea es el socio fundador del despacho. Posee el título Master of Architecture in Urban Design emitido por la Harvard University Graduate School of Design y el Diploma in Urban Studies de la Architectural Association de Londres. En 2010, fue designado Honorary Fellow del American Institute of Architects (Hon FAIA). Ha sido profesor y conferenciante en numerosas universidades e instituciones en todo el mundo.