Me llamo Iñigo Bujedo Aguirre y soy fotógrafo profesional especializado en realizar reportajes arquitectura, diseño interior y urbanismo. Con una experiencia de más de 20 años, mis clientes son despachos de arquitectura y diseño interior así como instituciones públicas y privadas. También he realizado trabajos corporativos y he realizado colaboraciones con agencias de publicidad. Mis trabajos se publican en las revistas internacionales más prestigiosas.