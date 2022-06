Originalmente comencé mi carrera como artista. Dibujo de la figura humana, óleos, acuarelas y otros medios de comunicación. Más tarde, durante mis años de universidad me apasiona el diseño en 3D.Y desde la primera versión de 3D Studio no he dejado de buscar esa imagen "perfecta". Que no necesita ser explicado o justificado. Lo que sólo necesita ser visto. Enfocado y trabajador, auto motivado y bien orientado; con probada capacidad para cumplir los plazos de alta presión y coordinar múltiples proyectos; jugador de equipo eficaz con una excelente comunicación y habilidades interpersonales.