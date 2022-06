BD Barcelona Design (conocida anteriormente como Bd Ediciones de Diseño) es la empresa española con mayor prestigio internacional del mundo del diseño. Lo que en el año 1972, año de su creación, fue la expresión de la rebeldía casi insolente de unos jóvenes arquitectos insatisfechos se convirtió pronto una filosofía productiva con vocación de transgredir límites. Incluidos los comerciales.



La Bocaccio Design (desvelado queda el secreto para quienes no lo supieran) de la Barcelona de principios de los setenta surgió de la mano de Pep Bonet, Cristian Cirici, Lluís Clotet, Mireia Riera y Oscar Tusquets como vehículo de producción de todas aquellas piezas de mobiliario, objetos y complementos que no existían en las tiendas. Pudo haber sido únicamente un arrogante propósito, pero se iba a convertir en una experiencia singular que ofrecía una lectura del diseño insólita en nuestro país: una nueva sensibilidad, una percepción distinta para los objetos de uso cotidiano.



Creemos que aquel estímulo inicial se ha enriquecido durante todos estos años con mixturas que a nosotros nos parecen exquisitas. Por eso las hemos editado. Y así, las creaciones contemporáneas han convivido en nuestro catálogo con las de los grandes y admirados maestros clásicos, y han dejado al descubierto nuestras debilidades, nuestras preferencias… Álvaro Siza Viera, Ettore Sottsass, Javier Mariscal, Alessandro Mendini, Konstantin Grcic, Jaime Hayón, Ross Lovegrove o Alfredo Häberli han compartido espacio con Antonio Gaudí, Salvador Dalí, Charles Rennie Mackinstosh o Giuseppe Terragni.



Otros reconocimientos –y nuestro permanente agradecimiento a quienes han confiado en nosotros– han acompañado este trayecto. Numerosos Deltas de Oro de ADI FAD, el Premio Nacional de Diseño de 1989 y el European Community Design Prize 1990 han representado la confianza indispensable para reafirmarnos en nuestro modo de entender y de operar con el diseño. Porque BD no fabrica; BD edita. Buscamos para cada pieza el mejor de los procesos, el más apropiado a sus esencias, de manera que todas y cada una de ellas son fruto del primor y el cuidado de técnicas artesanas o de las más inteligentes prestaciones tecnológicas. Selección de las piezas y selección de los fabricantes: obras selectas. No podía ser menos tratándose de los ámbitos más próximos. También los consumidores seleccionan los amigos que dejar entrar en casa, los que van a convivir con ellos.