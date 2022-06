Propiedad legal

Protección de Datos

1. Ruiz Lisbona S.C. (en adelante EL PARQUE MOBILIARIO) con domicilio a estos efectos en la C/Alcalde Juan Barranquero 2 y 4-B - 29700 Vélez-Málaga (Málaga) como titular a todos los efectos de la presente página web y responsable de los ficheros automatizados derivados de la misma, garantiza el íntegro y pleno cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, así como las dispuestas en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre (en adelante, LOPD y RLOPD) y demás normativa aplicable. 2. Esta declaración tiene como finalidad informar a los usuarios de la política de protección de datos personales seguida por EL PARQUE MOBILIARIO. Será aplicable en caso de que los usuarios decidan rellenar algún formulario de EL PARQUE MOBILIARIO donde se recaben datos de carácter personal, sin perjuicio de lo indicado en la Cláusula de Privacidad aplicable a cada formulario concreto. 3. EL PARQUE MOBILIARIO puede modificar esta Política de Privacidad en función de exigencias legislativas o de autorregulación, por ello se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente. 4. EL PARQUE MOBILIARIO tiene plena conciencia del uso y tratamiento que se debe dar a los datos personales que se puedan requerir o que se puedan obtener de los usuarios en sus páginas web con el fin de gestionar los servicios ofrecidos o para remitirles comunicaciones comerciales de productos o servicios que puedan resultar de su interés. 5. EL PARQUE MOBILIARIO adoptará las medidas de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten así su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología de acuerdo con lo establecido por el RLOPD. Sin embargo, EL PARQUE MOBILIARIO no puede garantizar la absoluta inexpugnabilidad de la red Internet y por tanto la violación de los datos mediante accesos fraudulentos a ellos por parte de terceros. 6. Parte de los servicios que EL PARQUE MOBILIARIO ofrece a sus usuarios utilizan cookies. La cookie es un pequeño archivo de texto que el servidor puede guardar en el disco duro de un equipo para almacenar algún tipo de información sobre el usuario. La cookie solo puede ser leída por el sitio web que lo envió al equipo. No es un archivo ejecutable ni puede propagar ni contener un virus. EL PARQUE MOBILIARIO utiliza estos datos con el fin último de mejorar sus servicios. La información que EL PARQUE MOBILIARIO almacena mediante este mecanismo permite reconocer al usuario en sus diferentes visitas al sitio web. El usuario puede configurar su navegador para aceptar o rechazar las cookies sin embargo EL PARQUE MOBILIARIO le aconseja y agradece que active la aceptación de cookies para poder obtener datos más precisos que permiten mejorar el contenido y adaptarlo a las preferencias del usuario. EL PARQUE MOBILIARIO no se responsabiliza de que la desactivación de las cookies impida el buen funcionamiento de la página. 7. Los usuarios responderán, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados y se hacen responsables de comunicar a EL PARQUE MOBILIARIO cualquier modificación en los mismos, quedando EL PARQUE MOBILIARIO exento de cualquier tipo de responsabilidad a este respecto. 8. Los usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, mediante comunicación escrita a las direcciones indicadas en cada caso o a la dirección indicada en el punto 1, identificándose y concretando su solicitud. En su caso, deberán aportar fotocopia del DNI o documento equivalente. 9. EL PARQUE MOBILIARIO, en virtud de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en ningún caso remitirá publicidad y comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial a los usuarios sin que medie su previa solicitud o consentimiento. Asimismo tampoco remitirá mensajes no solicitados ni consentidos previamente ni enviará cadenas de mensajes electrónicos no solicitados ni previamente consentidos. 10. EL PARQUE MOBILIARIO informa a los usuarios que, en caso de haber solicitado el envío de mensajes comerciales, o alertas podrán darse de baja de este tipo de comunicaciones siguiendo las instrucciones indicadas en cada caso o comunicándolo por escrito a la siguiente dirección de correo: info@elparquedescanso.com