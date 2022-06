Com sorgeix Txtil? Un cop finalitzats els estudis d’arquitectura, al 2006, decidim iniciar l’activitat professional pel nostre compte amb la fundació de TX-TIL ARQUITECTES, amb seu a Barcelona a prop de Plaça Urquinaona. Txtil també forma part d’un grup de joves professionals de diverses disciplines relacionades amb arquitectura amb els quals comparteix estudi i s’enriqueix d’aquesta amalgama de diversos coneixements. La nostra activitat professional es nodreix de les experiències d’haver treballat prèviament en col.laboració amb altres arquitectes de la ciutat (Ricard Balcells, Albert Viaplana, Xavier Tragant, Jon Montero, MSA+A Martinez-Sisternas ) o de l’estranger (Guy Greenfield a Londres) y amb gent relacionada amb el gremi com Xavier Mariscal. A través d’aquestes col.laboracions hem tingut la oportunitat de participar en tota mena de concursos i coordinar projectes y obres de gran envergadura com La Renovació Arquitectònica de Tabakalera de San Sebastián, el projecte de la Plaça Europa o la construcció de l’Illa del Mar a Barcelona. Sempre ens ha interessat conservar un cert equilibri en la nostra formació constant com a arquitectes i és per això que hem volgut combinar les feines dels projectes executius i les direccions d’obra amb la inquietud per participar en concursos d’arquitectura. Com a complement a la nostra activitat cal afegir la col·laboració i realització com a autores de diverses publicacions, entre elles la guia “Barcelona, arquitectura moderna 1929-1979” o la col·lecció de llibres monogràfics “By Architects. Muebles y Objetos” publicats tots ells per Edicions Polígrafa. Prèviament a la fundació de Txtil, essent encara estudiants, vàrem realitzar el projecte d’execució i direcció d’obra d’un stand a la fira de Construmat 2003 per la empresa Cémex-España, (1er premi del concurs organitzat pels estudiants de la Càtedra Blanca de la ETSAB). Aquesta experiència ens va oferir la oportunintat de treballar juntes en un projecte “real” i ens va animar a vulguer fer equip per emprendre una trajectòria professional com a Txtil Arquitectes. Desde llavors, hem realitzat diversos projectes d’obra nova i reforma. A Barcelona un edifici d’Habitatges al carrer Bassols, diverses reformes de pisos pis a Barcelona, les oficines Calitec al carrer Rocafort (2009); i a Bellver de Cerdanya, la Botiga Sasco Esports (2009).