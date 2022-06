Luis Calabuig, María Mengual y Ana Segovia estudiaron juntos Diseño Industrial en la UPV de Valencia. Tras titularse en 2001, se formaron en diferentes empresas y estudios nacionales e internacionales, hasta que en 2005 fundaron Odosdesign.

Entendemos el diseño de nuevos productos como un proceso continuo, diario, como una reflexión sobre los diferentes estilos de vida y las necesidades que cada una de ellas genera. Las experiencias de un día cualquiera nos influyen, observamos todo lo que nos rodea y como actuamos frente a ello, ya que nuestros futuros diseños también nos rodearán y pasarán a formar parte de nuestra realidad.

Creemos en ideas fuertes y en el trabajo realizado con pasión, sea cual sea la escala del producto y su ubicación. La creatividad nos parece enriquecedora en cualquier tipo de sus vertientes.

Desarrollamos sobre todo productos duraderos, no sujetos a modas. Para nosotros es importante la implicación en todos los procesos del producto, desde el concepto inicial hasta su desarrollo así como su comunicación.

Nos enfrentamos a la labor de diseño gráfico con rigor y honestidad. Al ser un estudio multidisciplinar la creatividad está en el ambiente, por lo que los puntos de partida aun siendo diferentes nos conducen a un final común. La misión principal es la de comunicar productos, el hecho de que nosotros desarrollemos algunos nos ayuda a entender como mostrarlos sin caer en excesivos adornos. Por lo que , siempre intentamos apoyar esta labor de diseño gráfico con la de dirección artística en la fotografia para conseguir unidad, y una perfecta comunicación de producto.

Premios

2010 Ganador en la Categoría de Edición del Concurso Igloo Festival por Torraspapel2009 Premio Plata equipamiento urbano o de uso público por la ADCV2007 Grand Design Awards 2007 (Londres)2007 Gioia Casa a producto exterior2007 Selección Delta a producto exterior2005 Primer premio INJUVE2005 Primer premio Valencia Crea Diseño Gráfico2003 Mención de honor Diseño Industrial