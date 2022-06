Propiedad legal

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), DOLMEN SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE informa a los usuarios de que los datos facilitados a través de la página web www.dolmenarquitectura.com van a pasar a formar parte de un fichero automatizado de datos de carácter personal, cuya titularidad y responsabilidad corresponde a DOLMEN SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE siendo la finalidad del tratamiento de los mismos el poder atender y gestionar los diferentes pedidos, solicitudes, consultas y resolución de dudas de los usuarios, así como poder realizar estudios estadísticos que nos ayuden a mejorar el funcionamiento de la página web y mantenerle puntualmente informado. Dicha información es tratada con la máxima confidencialidad, siendo alojados en un servidor seguro. Sus datos no son comunicados en ningún caso a terceras personas o empresas. El fichero en el que se incluirán sus datos cumple con todas las exigencias de índole técnico y organizativo previstas en la LOPD y del Real Decreto 994/1999 de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad, con el fin de garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, evitando su alteración, pérdida, así como el tratamiento o acceso no autorizado. Cualquier reclamación que pudiera derivarse del tratamiento de los datos que haga DOLMEN SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE podrá interponerse ante la Agencia de Protección de Datos. Asimismo, con relación a los datos recabados en la forma prevista en esta Política de Privacidad, se informa a los usuarios de que podrán ejercitar todos los derechos reconocidos en la ley; en particular, los derechos de acceso, rectificación, cancelación de datos y oposición. Estos derechos podrán ser ejercitados por el usuario o, en su caso, por quien lo represente, mediante solicitud que podrá comunicar por alguno de los siguientes medios: Correo electrónico dirigido a dolmen@dolmenarquitectura.com. Comunicación por escrito dirigido a DOLMEN SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE C/ CABRALES,1, 3ºI, 33201, Gijón, Asturias. Por teléfono a través del telf. +34 985 17 59 90 o Fax 985 17 58 20. Su dirección de correo electrónico se utilizará únicamente para dar respuesta a sus consultas realizadas a través de los formularios existentes en el sitio web, así como para informarle de las novedades . El cliente podrá elegir no recibir mensajes relevantes y puntuales informándonos en la dirección de correo electrónico dolmen@dolmenarquitectura.com. El número de teléfono lo utilizaremos en el caso de que haya un problema con el envío o solicitud por Ud. remitido y no podamos ponernos en contacto por medio de correo electrónico. Para obtener más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Le atenderemos gustosamente en los siguientes números: Telf.: +34 985 17 59 90.