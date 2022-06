Le ofrecemos la solución óptima de construcción y reforma que usted necesite con la garantía de una empresa familiar con más de 20 años de experiencia en el sector

Nosotros: Somos un equipo de profesionales con amplia experiencia en realizar reformas, reparaciones y construcciones de nuevas viviendas; especialistas en todo tipo de reformas de viviendas, ya sean pisos particulares, casas unifamiliares o chalets adosados, locales comerciales y oficinas. Dentro de nuestro trabajo intentamos asesorarle en la elección de los materiales que más se adapten a sus deseos y a su presupuesto, y le configuramos la solución espacial que responda a sus necesidades.

Servicios: Nos caracterizamos por una oferta integral de servicios que incorpora las obras de saneamiento, albañilería, pintura, carpintería de madera, carpintería de aluminio, carpintería de pvc, fontanería, electricidad, gas, yeso, pladur, parquet, etc. Le ofrecemos todos los servicios para que no tenga que preocuparse por nada. Además le ofrecemos todo lo necesario para llevar a cabo la reforma integral de su hogar: muebles de cocina y baño, griferías, mamparas, pavimento, revestimiento, saneamiento, pintura, limpieza, armarios a medida, mecanismos eléctricos, vestidores, lámparas, ventiladores de techo, toldos, velas de sombra, etc..

Clientes: De manera que el particular que acude a Construcciones y Reformas CATA sabe, desde el primer momento, que no necesita preocuparse en la búsqueda de varias empresas que se complementen para la consecución de sus obras o reformas. En Construcciones y Reformas CATA contamos con un equipo de profesionales que le asesorará en todo lo referente a su reforma desde la elección de materiales hasta la finalización de la obra con la mayor garantía y satisfacción. Atendemos sus inquietudes y aportamos nuestro conocimiento y experiencia. Nuestra mejor garantía viene dada por la satisfacción de nuestros clientes. Le ofrecemos calidad, confianza y seriedad a un precio asequible y competitivo. No dude en contactar con nosotros para pedir presupuesto sin compromiso.