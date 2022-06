En FCG, nuestro trabajo refleja una filosofía de vida, nuestros proyectos son realizados con el concepto de crear espacios y atmósferas especiales con personalidad y reflejando el estilo de vida de sus propietarios, es por eso que nuestro sistema de trabajo y concepción se basa en el conocimiento y el proceso de diseño se realiza muy próximo a nuestros clientes, logrando sus espacios personales representados en armonía y finalmente construidos…

Baleares es infinita… nuestra visión trata de utilizar y referirse a su historia y ésta nos revela su originalidad y única pieza del mediterráneo.

Nuestros servicios van de la gestión de proyectos, diseño residencial, hoteles, interior design, llevando a cabo todos los aspectos de la construcción mediante un efectivo Project Management donde el seguimiento de la obra se realiza día a día con un equipo de experimentados profesionales logrando resultados concretos sin sorpresas, solo queda disfrutar…

At FCG, our work reflects our life philosophy: our projects are carried out with the concept of creating spaces with atmosphere and personality. These spaces need to reflect the lifestyle of their occupants, and therefore, the way in which we work is based on the knowledge and cues provided by homeowners. The entirety of the design process takes place in close proximity to our customers. We are focussed on achieving a space that represents our clients needs and wishes, in order to create a harmonious balance between their lives and the built form around them.

The Balearic Islands, for us, is a source of infinite inspiration. Our vision is to use and to refer to its history; revealing its originality and standing as a unique piece of the Mediterranean. Our services range from project management, residential design, hotels, interior design, and construction, all of which are completed through effective Project Management. Planning schedules and day to day work is completed by a team of experienced professionals, who we trust to deliver concrete results without surprises.