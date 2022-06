Profesionalmente, Carmen Espegel y Concha Fisac comienzan su trayectoria profesional de manera independiente en 1985 y 1984, constituyendo en 2002 la firma espegel-fisac arquitectos, asociándose para formar un estudio de arquitectura capaz de integrar la calidad arquitectónica y las exigencias profesionales. Su itinerario se desarrolla en tres esferas complementarias: profesión, investigación y docencia. Participan en numerosos concursos de ideas, obteniendo diversos premios entre los que destacan la Remodelación del Barrio Tiburtino III en Roma, la Sede del Centro Nacional de Energía, el Mercado de Chamartín y el Mercado y la Plaza de Mostenses, todos ellos en Madrid, así como el Parque del Salón de Isabel II, en Palencia, o algunas promociones de vivienda social para la EMVs de Madrid.

Participan con su obra en Congresos, Exposiciones y Conferencias, como la llevada a cabo en la Exposición Mundial de Shangai (China), en el Royal Institute of British Architects (RIBA) de Londres o en la Galería AEDES am Pfefferberg de Berlín. Su obra ha sido recogida en libros y revistas especializadas, como El Croquis, Arquitectura Viva, ON, Arquitectura, Pasajes, Arquitectos, Future y Oris.

Su trabajo ha sido premiado en diversas ocasiones como la X Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo; Premio COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid) en 1993, 2000, 2003 y 2005; Primer Premio ATEG de Galvanización en 2004; Mención en los XIX Premios de Urbanismo, Arquitectura e Ingeniaría Civil 2004 de la ciudad de Madrid; Premio al mejor edificio construido de Vivienda Social (2002) del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España; Finalista en los Premios Fad 2005 y Seleccionado en 2005 y 2012.