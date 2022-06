luis vidal + arquitectos (LVA), además de un estudio de arquitectura, es un espacio de creación, desarrollo y diálogo en el que convive una plantilla internacional de arquitectos con una sólida formación y experiencia en diversas disciplinas y escalas (urbanismo, edificación y diseño industrial). Una plataforma creativa que ofrece diseños responsables y de calidad como respuesta a los retos urbanos y sociales de hoy.

En muy poco tiempo, luis vidal + arquitectos ha desarrollado una consistente trayectoria materializada en más de 80 proyectos y es reconocida internacionalmente por su especialización en el diseño de aeropuertos y centros hospitalarios, convirtiéndose en uno de los referentes más innovadores y comprometidos con la búsqueda de diseños funcionales y flexibles del panorama actual.

La filosofía de LVA es mejorar la calidad de vida de las personas a través de un diseño y arquitectura comprometidas con el usuario, objetivo final y punto de referencia en todas sus propuestas.

Independientemente de su escala, todos los proyectos concebidos en el estudio nacen con el ADN que define a LVA su marcado compromiso social, económico y medioambiental.

LVA: trayectoria y reconocimientos

Luis Vidal estudió arquitectura en Greenwich (Reino Unido) y es miembro del RIBA (Royal Institute of British Architects) desde 1995. Un año después de fundar luis vidal + arquitectos (LVA), consigue el primer premio en el Concurso Internacional del Nuevo Aeropuerto de Zaragoza, nominado y posteriormente finalista, para el premio Mies Van der Rohe 2009 y también recientemente galardonado en la edición 2012 de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) por su acreditación AENOR en eficiencia energética.

Desde entonces, numerosos proyectos se han visto reconocidos con diferentes premios y galardones, como la arquitectura interior del Restaurante del Museo Reina Sofía (ganadora del Premio de arquitectura del Ayuntamiento de Madrid al mejor establecimiento comercial en 2005), los Hospitales Can Misses en Ibiza y el Nuevo Hospital de Vigo en Galicia (Premio Future Health Project 2012 de la International Academy for Design and Health).

Destaca también en su trayectoria el Hospital Infanta Leonor (Madrid, 2007) en el que se desarrolla un modelo de “Hospital del futuro”, concepto que implica el empleo de una arquitectura “curativa” que da prioridad a los usuarios y su bienestar, en oposición al modelo de diseños de dimensiones masivas predominante durante el siglo XX. Este modelo de “hospital aeroportuario”, tipología acuñada y creada por LVA, ha traspasado fronteras y se ha exportado a otros países. De hecho, LVA ha abierto una oficina en Chile para desarrollar el diseño en dos hospitales de nueva planta: el Biprovincial Quillota-Petorca y el Hospital Provincial Marga Marga.

La internacionalización del estudio se ha consolidado con el diseño de la nueva Terminal T2, “The Queen’s Building” del Aeropuerto de Heathrow (Londres), el primer aeropuerto del mundo en tráfico aéreo internacional. Esta terminal, inaugurada en junio de 2014,es el primer aeropuerto en conseguir el certificado BREEAM Execellent por su sostenibilidad, por lo que se ha convertido en un edificio de referencia en términos de eficiencia energética gracias a un diseño concebido para disminuir un 40% las emisiones de CO2 y acoger a veinte millones de pasajeros anuales.

Entre sus compromisos actuales, el estudio está además volcado en un proyecto emblemático, el Futuro Centro de Arte Botín, en Santander, del que son coautores junto a Renzo Piano Building Workshop.

Además, LVA está diseñando la nueva sede de la Universidad Loyola Andalucía, la primera universidad privada de la comunidad autónoma, que estará situada en Dos Hermanas (Sevilla).