Somos un estudio de diseño de interiores ubicado en Madrid que lleva en el mundo del diseño desde el año 2012.

En Dimeic te ayudamos a llevar a cabo esa reforma integral con la que llevas tiempo soñando, a distribuir tu vivienda para que cada estancia tenga el espacio que tú necesitas o simplemente a darle un aire nuevo con el estilo que tú buscas. Para ello, no sólo diseñamos cada espacio, si no que también encontramos aquella pieza de mobiliario perfecta para tu interior y si no... la diseñamos para ti!

¿Necesitas un cambio integral o sólo quieres reformar una determinada estancia? Te asesoramos y nos encargamos de la reforma parcial o total de tu vivienda o de tu local.

Te ayudamos a buscar los materiales perfectos para la reforma, a contar con los mejores profesionales para llevar a cabo esa reforma, a que la distribución de tu vivienda o local comercial se adapte a tus necesidades, a que el mobiliario y decoración sigan el estilo decorativo que estás buscando...

En nuestra web podrás encontrar mucha más información sobre todos nuestros servicios: Home Staging, escaparatismo, interiorismo comercial o residencial, diseño de mobiliario personalizado... ¿qué más necesitas?

Aunque estamos ubicados en Madrid, también realizamos proyectos de asesoría de decoración y distribución online o nos desplazamos para diseñar tu proyecto de diseño de interiores en cualquier ciudad de España.