Vanessa Pascual, nacida en Granollers, ha desarrollado su carrera profesional en la provincia de Barcelona. Se formó cómo interiorista en la Escuela Superior de Diseño Bau, adscrita a la Universidad de Vic. Quedó finalista en el Proyecto Final de Carrera en el Colegio de Interioristas de Cataluña y han escrito varios artículos de su trayectoria profesional.

Ha tenido la oportunidad de trabajar en diversos proyectos como reformas integrales de viviendas, reformas de cocinas y baños, diseño de locales comerciales y restaurantes, diseño de colecciones de muebles y tapicerías, diseño interior en hoteles, stands para ferias, etc. Sus proyectos se definen hasta el último detalle para crear ambientes adaptados a la necesidad de cada cliente tanto en calidad de vida cómo en presupuesto. “Funcionalidad y diseño al alcance de todos”. En 2008 creó su propio Estudio con un equipo de técnicos, industriales y artesanos, que colaboran estrechamente, ofreciendo al cliente una amplia oferta de acabados, detalles y soluciones para cada proyecto. ¿Cómo concebimos el interiorismo? El Estudio se ha adaptado a las nuevas tendencias permitiendo que todo tipo de clientes puedan acceder a un diseño bonito pero asequible para todos los bolsillos. Abarcando des del diseño y gestión de la obra de un baño hasta unas instalaciones deportivas. “Tu pones la ilusión y nosotros nos encargamos de hacerla realidad”. Consideramos que los espacios deben ser de estilo vanguardista, por el ritmo de vida y el exceso de información, las modas cambian continuamente. Por este motivo preferimos diseñar espacios actuales cómo atemporales. Un equilibrio con armonía de volúmenes y formas, de gran funcionalidad, para dar respuesta a los requisitos del cliente. “El interiorista puede dar un valor añadido a los espacios aportando soluciones que posiblemente el cliente no hubiese pensado” Metodología Hay muchas maneras de concebir un espacio pero depende del uso que le vamos a dar. De este modo, la manera mas adecuada para buscar la mejor solución, según Vanessa, es hablar con el cliente definiendo sus necesidades. Es muy importante tener claro que presupuesto le vamos a destinar puesto que definirá de una manera u otra la idea. Una vez se hayan tomado las medidas reales, se estudia el espacio (anteproyecto) y se le muestra al cliente junto con un presupuesto gratuito sin compromiso. Si el cliente considera que el proyecto cumple sus expectativas, se formaliza el encargo y se define el proyecto: definición de materiales y colores, desarrollo de detalles constructivos, etc. A partir de aquí, se establece una dinámica que permite desarrollar la idea hasta su ejecución con la máxima participación por parte del cliente, con el objetivo de que el resultado final se adapte con exactitud a su personalidad y necesidades.