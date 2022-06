Modulab es una empresa de servicios especializada en construcción modular e industrializada, aunando en sus proyectos economía y ecoeficiencia.

Entendemos el proceso constructivo como un proceso colaborativo, no jerárquico, donde cada agente pone lo mejor de su conocimiento para lograr un bien común. No somos constructores, lo que nos permite una gran versatilidad a la hora de aplicar los múltiples sistemas constructivos existentes en nuestra península a cada proyecto particular. Nuestro equipo técnico está formado por arquitectos, aparejadores, ingenieros y administrativos con amplia experiencia en los ámbitos de la industrialización y la sostenibilidad.