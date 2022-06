árgola arquitectos hoy está constituida por un equipo de cerca de cuarenta profesionales integrado por arquitectos, ingenieros, arquitectos técnicos y personal administrativo a los que hay que sumar un selecto y multidisciplinar grupo de colaboradores (economistas, abogados, geógrafos, biólogos, arqueólogos, hidorgeólogos, auditores y gestores energéticos, etc…) que, habitualmente y mediante protocolos estables, participan en los proyectos que emprende árgola arquitectos. En el contexto económico actual y previsible, árgola arquitectos apuesta firmemente por desarrollar líneas de trabajo en el marco de colaboración de los sectores público y privado, para lo que ha emprendido una estrategia de alianzas estables con distintas empresas en el ámbito de los servicios energéticos, del facility management, de la ingeniería, de la construcción… - See more at: http://argolaarquitectos.com/web/actualidad/presentacion/#sthash.aK6WCrD6.dpuf