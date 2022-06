bArq-bantulà arquitectes és un estudi d’arquitectura fundat per l’ANTONI BANTULÀ I PI, arquitecte en exercici des de l’any 1975. Posteriorment es va incorporar el SANTI BANTULÀ I GÓMEZ, arquitecte, l’any 2000 i, durant l’any 2004, ho va fer l’ALEX BANTULÀ I GÓMEZ, arquitecte. Actualment, l’estudi integrat per professionals de diferents disciplines per desenvolupar projectes d’arquitectura, urbanisme i disseny d’interiors.

bArq treballa amb una estructura de professionals formada per arquitectes, arquitectes tècnics, interioristes i administratius, que es complementen amb una xarxa de col.laboradors externs que desenvolupa aspectes tècnics com el càlcul d’estructures i d’instal.lacions, els amidaments i pressupostos, per garantir l’excel.lència dels projectes realitzats per l’estudi.