Propiedad legal

1. Datos de la empresa

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, a continuación se exponen los datos identificativos de la empresa. Nombre: ERREDEEME Denominación Social: ERREDEEME ARQUITECTOS S.L.P Nif / Cif: B95272597 Domicilio Social: MUELLE DE OLABEAGA, 7 – BAJO 48013 Teléfono: 944735965 Dirección de correo electrónico: info@erredeeme.com

2. Propiedad Intelectual

El código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, los sonidos, las animaciones, el software, los textos, así como la información y los contenidos que se recogen en www.erredeeme.com están protegidos por la legislación española sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial a favor de ERREDEEME S.L. (en adelante ERREDEEME) y no se permite la reproducción y/o publicación, total o parcial, del sitio web, ni su tratamiento informático, su distribución, su difusión, ni su modificación, transformación o descompilación, ni demás derechos reconocidos legalmente a su titular, sin el permiso previo y por escrito del mismo, ERREDEEME .

El usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este sitio web para su uso personal y privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales o para incurrir en actividades ilícitas. Todos los derechos derivados de la propiedad intelectual están expresamente reservados por ERREDEEME.

ERREDEEME velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones como por la debida utilización de los contenidos presentados en sus páginas web, ejercitando todas las acciones civiles y penales que le correspondan en el caso de infracción o incumplimiento de estos derechos por parte del usuario.

3. Protección de datos de carácter personal

En el marco del cumplimiento de la legislación vigente, recogida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), cuyo objeto es garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal, ERREDEEME informa a los usuarios de que: ERREDEEME ha adoptado las medidas técnicas y organizativas conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.

Los Datos de Carácter Personal que recoge ERREDEEME son objeto de tratamiento automatizado y se incorporan debidamente registrados en la Agencia de Protección de Datos, cuya titularidad corresponde a ERREDEEME.

La recogida y tratamiento automatizado de los Datos de Carácter Personal tiene como finalidad el mantenimiento de la relación contractual que en su caso se establezca con ERREDEEME, así como el desempeño de las tareas de información, formación, comercialización (tarea esta última siempre identificada como tal) y otras actividades propias de la empresa. ERREDEEME ha adoptado los niveles de seguridad adecuados a los datos que se facilitan y, además, se han instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que nos facilitan. El usuario podrá, en todo momento, ejercitar los derechos reconocidos en la LOPD, de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

4. Varios

A.- ERREDEEME utiliza cookies que se quedarán almacenadas en el ordenador. Las cookies son pequeños archivos que nuestro ordenador envía al suyo, pero que no nos proporcionan información ni sobre su nombre, ni sobre cualquier dato de carácter personal suyo. Las cookies que utilizamos no pueden leer datos de su ordenador ni leer las cookies que existan en su ordenador. Cuando el usuario se encuentre navegando por las páginas web de ERREDEEME el servidor donde se encuentra alojada reconoce automáticamente la dirección IP de su ordenador, el día y la hora en la que comienza la visita, en la que abandona la visita, así como información sobre las distintas secciones consultadas. Es necesario que el servidor conozca estos datos para poder comunicarse y enviarle la petición realizada y que a través del navegador se pueda ver en la pantalla. Si usted lo desea puede configurar su navegador de manera que le avise en la pantalla si va a recibir una cookie. El usuario puede configurar su ordenador de manera que no reciba estas cookies, este hecho no impedirá que se pueda acceder a la información del sitio web www.erredeeme.com.

B.- ERREDEEME podrá modificar, sin previo aviso, la información contenida en su sitio web, así como su configuración y presentación.

C.- ERREDEEME se compromete a través de este medio a NO REALIZAR PUBLICIDAD ENGAÑOSA. A estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad engañosa los errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de las distintas secciones de la web de ERREDEEME, producidos como consecuencia de un mantenimiento y/o actualización incompleta o defectuosa de la información contenida es estas secciones. ERREDEEME, como consecuencia de lo dispuesto en este apartado, se compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de dichos errores.

D.- ERREDEEME se compromete a NO REMITIR COMUNICACIONES COMERCIALES SIN IDENTIFICARLAS COMO TALES, conforme a lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico. A estos efectos no será considerado como comunicación comercial toda la información que se envíe A LOS CLIENTES de ERREDEEME siempre que tenga por finalidad el mantenimiento de la relación contractual existente entre cliente y ERREDEEME, así como el desempeño de las tareas de información, formación y otras actividades propias del servicio que el cliente tiene contratado con la empresa.

E.- ERREDEEME no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma aplicable en que pueda incurrir el usuario en su acceso al sitio web www.erredeeme.com y/o en el uso de las informaciones contenidas en el mismo. F.- ERREDEEME no será responsable de los daños y perjuicios producidos o que puedan producirse, cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven del uso de la información, de las materias contenidas en este web site y de los programas que incorpora. Los enlaces (Links) e hipertexto que posibiliten, a través del sitio web www.erredeeme.com acceder al usuario a prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se encuentran bajo el control de ERREDEEME; dicha entidad no se hace responsable ni de la información contenida en los mismos ni de cualesquiera efectos que pudieran derivarse de dicha información.

G.- ERREDEEME no se hace responsable del uso ilegítimo que terceras personas puedan hacer de los nombres de marca, nombres de producto, marcas comerciales que, no siendo propiedad de dicha entidad, aparezcan en el Web-Site www.erredeeme.com Tampoco se responsabiliza de la integridad, veracidad y licitud del contenido de los enlaces a las webs a las que pueda accederse desde www.erredeeme.com

H.- ERREDEEME no se responsabiliza de los virus que tengan su origen en una transmisión telemática infiltrados por terceras partes (por ejemplo, los macros de procesadores de texto, los applets de Java y los programas Active X), generados con la finalidad de obtener resultados negativos para un sistema informático.

I.- En definitiva, el Usuario es el único responsable del uso que realice de los servicios, contenidos, enlaces (links) e hipertexto incluidos en el sitio web www.erredeeme.com