Nuestro equipo diseña viviendas donde puedas ser feliz, ese es nuestro

trabajo, y nos gusta. Disfrutamos hasta con la reforma más pequeña, en la que una idea sencilla cambia el escenario de la vida cotidiana.

Nuestro trabajo abarca también otras escalas, desde proyectos institucionales como el Ayuntamiento y centro Cívico de Oostkamp (Bélgica) y la Academia de Artes Escénicas en Dilbeek (Bélgica), hasta grandes desarrollos como el Ecobarrio de Toledo (España) o Camaleón Living Rivas Ecópolis (España).

We enjoy designing houses where you can be happy. We love doing even the smallest renovation, where a simple idea can change the setting for daily life.

Then, our work can cover much larger scales, ranging from institutional projects like Oostkamp Civic Center (Belgium) and the Academy of Performing Arts Dilbeek (Belgium), through to large housing developments like the eco-neighbourhood "Ecobarrio de Toledo" (Spain) or Camaleón Living in Rivas Ecopolis (Spain).