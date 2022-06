Mi nombre es Mar Marcos Pujol, nací en Barcelona el 27 de mayo de 1978. Desde pequeña siempre quise ser arquitecta, lo curioso es que en mi familia no hay nadie relacionado con la profesión para que me influenciara a tomar tal decisión. Estudié la carrera de arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC 1996-2003) y me licencié en abril de 2003 con el Proyecto Final de Carrera donde desarrollaba una “Biblioteca en Zattere”, Venecia. Como profesional estuve trabajando 10 años en el despacho del Arquitecto Alfons Hosta, donde empecé como estudiante para acabar siendo arquitecta colaboradora. Junto a su equipo realicé proyectos completos de viviendas, equipamientos, urbanismo y concursos, alguno de ellos premiados. El año 2007-2008 fui responsable de Arquitectura en el Departamento de Proyectos de la promotora “Singular Ideas”, donde pude coger experiencia en obra. Desde 2005 emprendí mi labor como arquitecta al frente de mi propio estudio, al cual empecé a dedicar todo mi tiempo en el año 2008, un sueño hecho realidad. La demanda de la mayoría de mis clientes eran reformas y rehabilitaciones, por lo que me decidí a ampliar mi formación académica y así especializarme en el mundo de la Rehabilitación, cursando un Postgrado en la Escuela Sert de Barcelona (2009-2010) Mi trayectoria profesional me ha ayudado a consolidar mi despacho y a ampliar el alcance de mis clientes, inicialmente basado en el anecdótico “boca a boca”. Gracias a la confianza que mis clientes han depositado en mí, he podido desarrollar proyectos de urbanismo, viviendas, reformas, rehabilitación y marketing corporativo. Sólo hay una cosa que no ha cambiado en estos casi 10 años que llevo de arquitecta, continuo pensando que para conseguir buenos resultados es necesario dedicarle a cada proyecto muchas horas de trabajo y reflexión, mucha ilusión y mucha dedicación y constancia.