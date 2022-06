RHAA INGENIEROS nace en el año 2009 como consecuencia de una apuesta por el sector agro-industrial, y es el resultado natural de una evolución continua desde el año 1999 en el que se comenzó, a nivel de autónomo, la actividad de ingeniería.

Actualmente, la empresa está formada por el gerente, D. Rubén de la Puente González, Ingeniero Agrónomo y Doña Natalia Martínez Cobo, Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Además, como unidad de apoyo y, completando un equipo con carácter multidisciplinar, RHAA INGENIEROS cuenta con colaboraciones de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros Técnicos Industriales, Ingenieros de Montes, Arquitectos y Arquitectos técnicos, aportando una amplia cobertura de trabajo en todos lo campos de la Ingeniería y Arquitectura.