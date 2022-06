Gabriel Verd, (Granada, 1975) es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla (ETSAS), tras su licenciatura siguió formándose en el estudio de Guillermo Vázquez Consuegra.

Fue profesor visitante de la asignatura de Proyectos en la Facoltà di Architettura di Cagliari (Italia) y desde 2005 participa en el Master de Energías Renovables: Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Internacional de Andalucía. Tambien forma parte del órgano consultivo del Colegio de Arquitectos de Sevilla (desde 2011) Ha impartido conferencias en Melbourne, Venecia, Londres, Ferrara, Vicenza, Bolonia, Madrid, Lucca, Sevilla, Concepción (Chile)… Ha participado en múltiples concursos nacionales e internacionales proyectando y construyendo edificios públicos, residenciales, escuelas, destinados a investigación médico científica, etc. Sus proyectos han sido publicados en revistas nacionales e internacionales (AV, 2G, Detail, Casabella, Domus, Area, TC,...). Ha recibido numerosos reconocimientos como: primer premio categoría “experiencia/ futuros” (mejor obra construida por arquitectos menores de 40 años) en el año 2009 del Consejo Superior de Arquitectos de España, Premio Internacional de Arquitectura Sostenible Fassa Bortolo 2009 (Ferrara), finalista en Premio Fundación Renzo Piano para jóvenes talentos 2010, Premio Archi-Bau 2009 (Munich), Internacional Architecture Award 2007 por el Chicago Athenaeum, Finalista en los premios FAD 2009, premio SICE! 2008, Premio a la innovación y del jurado del Cooper in Architecture 13 (Londres) … Nuestro objetivo consiste en proponer una arquitectura capaz de responder a programas complejos a cualquier escala. En nuestros proyectos no hay nada casual buscamos, en la medida de lo posible, la sencillez (que no la simplicidad). Tratamos de crear edificios para vivirlos, donde el usuario se sienta a gusto con ellos y siempre como resultado de una profunda reflexión funcional, técnica, económica… implicando a los distintos agentes que intervienen en el desarrollo de la arquitectura en el marco de un estrecho diálogo con el promotor, gremios, administraciones y los futuros usuarios. Nuestro modo de hacer arquitectura bioclimática o ecológicamente consciente no es tanto el resultado de una aplicación de tecnologías especiales como el sostenimiento de una lógica dirigida hacia la adecuación y utilización positiva de los condicionantes medioambientales, culturales, económicos, tecnológicos y sociales.