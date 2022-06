Propiedad legal

Aviso Legal

El presente aviso recoge las condiciones generales para el uso y acceso a la web www.arquitectotecnicomadridsur.es, cuyos derechos de propiedad industrial e intelectual, así como los contenidos de la misma pertenecen a ArqTecMadSur, con sede en la Calle Mulillas,9 Chinchon de Madrid 28370. El uso de la citada web implica la aceptación de las presente condiciones generales, así como de todas aquellas particulares que se pudieran aplicar a determinados servicios de la misma. Queda expresamente prohibida, cualquier tipo de publicación, reproducción, modificación, distribución y comunicación publica de la web, salvo consentimiento expreso y demás casos previstos en la legislación vigente. No se permite la utilización de los contenidos de la presente web con fines comerciales. ArqTecMadSur queda exonerada de cualquier utilización anómala por parte de los usuarios reservándose cuantas acciones legales considere oportunas en defensa de sus intereses. ArqTecMadSur podrá realizar cuantas modificaciones considere necesarias a la web, sin obligación de notificarlo previamente a los usuarios. ArqTecMadSur no será responsable, en ningún caso, por los daños y perjuicios de cualquier tipo derivados, del incumplimiento de las presentes condiciones generales de uso de su web, por parte de los usuarios. ArqTecMadSur, no será responsable del uso indebido de la web, así como de sus servicios y contenidos. ArqTecMadSur no será responsable de la veracidad de los contenidos publicitarios de los bienes o servicios que en la misma se anuncien. ArqTecMadSur no se responsabiliza de los fallos en las comunicaciones, ni garantiza la inexistencia de interrupciones en el servicio o en el acceso al portal y a su contenido. ArqTecMadSur no será responsable de los daños y perjuicios a usuarios o terceros que traigan causa en virus informáticos u otros elementos que pudieran alterar el sistema informático de los usuarios, documentos electrónicos, así como ficheros de usuarios o terceros, en los que se incluyen los que se produzcan en los servicios prestados por terceros a través de su página. Los usuarios quedan informados de que la utilización de los sistemas electrónicos de transmisión de datos, así como la utilización del correo electrónico no ofrece garantías totales de seguridad. El usuario de la web ArqTecMadSur, así como éste se exoneran recíprocamente de las posibles responsabilidades derivadas de situaciones tales como la no recepción, la demora, el error o intercepción en las comunicaciones. Enlaces: La presente web contiene enlaces a otras paginas web de servicios, contenidos, informaciones útiles. ArqTecMadSur no será responsable de los contenidos de dichos portales informáticos, ni del uso que se haga de ellos, ni de los problemas técnicos que se deriven de los mismos. Se ruega a los usuarios que si consideran que los contenidos de los enlaces pudieran vulnerar derechos o ser de alguna manera ilícitos, se dirijan ainfo@arquitectotecnicomadridsur.es a los efectos de que ArqTecMadSur actúe al respecto. Normas de Protección de Datos: De conformidad con la normativa vigente de Protección de Datos y de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, el usuario ACEPTA que sus datos personales facilitados a ArqTecMadSur, sean incorporados a ficheros cuyo titular es ArqTecMadSur, con la finalidad de prestar los servicios solicitados, para la correcta identificación de los usuarios que solicitan servicios personalizados a través de la web, para la realización de estadísticas que permitan el estudio de mejores servicios a prestar, para la gestión de tareas básicas de administración, así como para mantenerle informado, tanto a través de correo electrónico como de otros medios, de las novedades, productos, servicios y actividades todas ellas relacionadas con ArqTecMadSur y sus fines. Para las comunicaciones comerciales a través de correo electrónico, el usuario presta su consentimiento expreso para el envío de publicidad a través de dicho medio. En cumplimiento con lo dispuesto en la L.O. 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación concordante, los usuarios como propietarios de sus datos personales, podrán ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, mediante correo electrónico a la dirección info@arquitectotecnicomadridsur.es