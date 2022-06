Nos dedicamos al Diseño de Interiores, ya sea integral o parcial. Nuestros presupuestos se adaptan a las necesidades de cada cliente y a la inversión que quiera realizar.

Estoy all frente del estudio con más de 18 años de experiencia.

Un poco obre mi:

Después de cursar 3 años de Arquitectura me licencié en Bellas Artes y posteriormente amplié mis estudios con un master en la Scuola di Michelangelo en Florencia y un master sobre la teoría del color en la Universidad Católica de Santiago de Chile.

Soy Coach integral por la ICF( International Coach Federation)

Como interiorista he desarrollado mi carrera profesional, principalmente en Sevilla y Madrid trabajando como directora creativa para estudios de arquitectura y diseño en proyectos comerciales, para la Administración pública así como en numerosas residencias privadas.

Durante estos años he intentado combinar mi labor profesional con una labor docente como profesora de restauración, reciclaje, técnicas decorativas y aplicación del Feng Shui a la decoración. En este sentido cabe destacar una “master class” a petición de la Polytechnic University School of Architecture and Design de Virginia, EEUU.

Además de la publicación de mis trabajos en varios blogs del sector nacionales e

internacionales, en el 2013 mi trabajo fue reconocido quedando finalista en la 1a edición de los Premios Andaluces de Diseño (ADD).