Propiedad legal

FRANCISCO SILVÁN CORRAL, es el responsable del fichero de datos generado con los datos de

carácter personal suministrados por los usuarios de su sitio web.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter

Personal, FRANCISCO SILVÁN CORRAL se compromete al cumplimiento de su obligación de

secreto con respecto a los datos de carácter personal y al deber de tratarlos con confidencialidad. A

estos efectos, adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o

acceso no autorizado.

La recogida y tratamiento automatizado de los Datos de Carácter Personal tiene como finalidad el

mantenimiento de la relación contractual que pudiera establecerse, es decir, la gestión, prestación,

ampliación y mejora de los servicios prestados al usuario, así como el desempeño de las tareas de

información, formación, comercialización y otras actividades propias de la empresa.

El usuario podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u

oposición.

FRANCISCO SILVÁN CORRAL, is responsible for the data file generated with the personal data

provided by users of your website.

According to the Organic Law 15/1999 of 13 December on Protection of Personal Data, FRANCISCO

SILVÁN CORRAL is committed to fulfilling its obligation of confidentiality with respect to personal data

and its duty to treat as confidential. For this purpose, take the necessary measures to prevent

alteration, loss, treatment or unauthorized access.

The collection and processing of personal data is aimed at maintaining the contractual relationship that

may be established, ie, management, provision, expansion and improvement of services to users, and

the performance of tasks information, training, marketing and other activities of the company.

User can exercise at any time the rights of access, rectification, cancellation or opposition.