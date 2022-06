Propiedad legal

Carlos Quevedo Rojas. Cádiz (Spain), 1980. Architect for E.T.S.A. Seville (Spain), 1998-2004. “Master´s Degree in Architecture and Historical Heritage. Seville (Spain), 2006-07. Specific Education in Monument´s Restoration. Rome (Italy), 2009-11. Master´s Degree "Art History: Investigation and Guardianship of the Heritage". Granada (Spain). 2011-12.