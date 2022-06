Propiedad legal

1. Introducción: Esta declaración rige el uso de nuestro sitio web, mediante el uso de nuestro sitio web, usted acepta este aviso legal en su totalidad. Si no está de acuerdo con alguna parte de esta declaración, no utilice nuestro sitio web.

2. Derechos de la propiedad intelectual: A menos que se indique lo contrario, nosotros o nuestros posts poseen los derechos de propiedad intelectual en el sitio web y el material utilizado. Sujeto a la licencia abajo indicada, todos nuestros derechos de propiedad intelectual son reservados.

3. Licencia de uso del sitio web: Usted puede ver, descargar con fines de almacenamiento en caché, e imprimir las páginas del sitio web, siempre y cuando:

• No se debe volver a publicar material de este sitio web (incluyendo reedición en otro sitio web), ni reproducir o almacenar material de este sitio web en cualquier sistema de recuperación pública o privada electrónica. (Aunque le permitamos el uso para fines académicos / no comerciales).

• No se debe reproducir, duplicar, copiar, vender, revender, visitar, o explotar nuestro sitio web o material de nuestro sitio web con fines comerciales, sin nuestro consentimiento expreso por escrito.

4. Limitaciones de responsabilidad: Si bien nos esforzamos por garantizar que la información en este sitio web sea correcta, no garantizamos su entereza o exactitud, ni que no nos comprometemos a garantizar que el sitio permanezca disponible o que el material en este sitio web este al día.

Nuestra responsabilidad es limitada y excluida en la máxima medida permitida por la ley aplicable. Nosotros no seremos responsables de ninguna pérdida directa, indirecta o consecuente o daños bajo esta exención de responsabilidad o en conexión con nuestro sitio web, ya sea por agravio, contrato, o de otra manera – incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de beneficios, contratos, negocios, buena voluntad, datos, rentas, ingresos o ahorros previstos.

Sin embargo, nada en este aviso legal excluirá o limitará nuestra responsabilidad por fraude, por muerte o lesiones personales causadas por nuestra negligencia, o por cualquier otra responsabilidad que no pueda ser excluida o limitada en virtud de la legislación aplicable.

5. El contenido del anuncio: Aunque es posible que de vez en cuando revisemos las discusiones actuales o futuras, chats, publicaciones, transmisiones, tablones de anuncios y elementos similares en el Sitio, nosotros no tenemos ninguna obligación de hacerlo y no asumimos ninguna responsabilidad ni por el contenido de cualquier comunicación, ni por cualquier error, difamación, calumnia, obscenidad, blasfemia, o inexactitud contenida en cualquier comunicación. Se le prohíbe publicar o transmitir cualquier material ilegal, amenazante, acosador, difamatorio, calumnioso, obsceno, pornográfico o profano o cualquier material que pudiera constituir o alentar una conducta que pueda ser considerada una ofensa criminal o dar lugar a responsabilidad civil o violar cualquier ley. Cooperaremos plenamente con cualquier autoridad la aplicación de la ley u orden judicial que solicite u ordene a revelar la identidad de cualquier persona que publique dichos materiales

6. Sitios web de terceros: El sitio web contiene enlaces a otros sitios web. No somos responsables por el contenido de sitios web de terceros.

7. Variación: Se puede revisar este aviso legal de vez en cuando. Por favor revise esta página con regularidad para asegurarse de que están familiarizados con la versión actual.

8. Acuerdo completo: Esta declaración constituye el acuerdo completo entre usted y nosotros en relación con su uso de nuestro sitio web, y reemplaza todos los acuerdos anteriores con respecto a su uso de este sitio web.

9. Ley aplicable y jurisdicción: Este aviso se regirán e interpretarán de conformidad con la ley española y cualquier controversia relacionada con este aviso estará sujeta a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de España.

10. Nuestros datos de contacto: Puede contactar con nosotros por correo electrónico.

Esta entrada está también disponible en English.