Condiciones generales INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA CONTEC INGENIEROS CONSULTORES, S.L. , con domicilio en Estella (Navarra), Paseo de la Inmaculada, nº 24-2º A, y con CIF B-31741580 R.M. de Navarra, tomo 880, folio 124, hoja NA-17869. OBJETO Las presentes Condiciones Generales de Acceso (las "Condiciones de Acceso") regulan el acceso y uso por parte de cualquier persona (el "usuario") de las páginas que integran el dominio web http://www.contecingenieros.com (la "página web"), propiedad de CONTEC INGENIEROS CONSULTORES, S.L. (CONTEC INGENIERÍA-ARQUITECTURA), así como los contenidos y servicios que en ella se incluyen. El acceso a esta página web o su uso por el usuario implica necesariamente, y sin reservas, el sometimiento y aceptación de las Condiciones de Acceso. Por tanto, se recomienda que el usuario las lea de forma atenta y detenida cada vez que quiera entrar en la página web de CONTEC INGENIERÍA-ARQUITECTURA. CONTEC INGENIERÍA-ARQUITECTURA se reserva la facultad de realizar, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso alguno, cualquier modificación o actualización de los contenidos y servicios, de las Condiciones de Acceso y, en general, de cuantos elementos integren el diseño y configuración de su página web. ACCESO A LA PÁGINA WEB El usuario accede a la página web bajo su exclusiva responsabilidad. Los contenidos y servicios tienen como finalidad exclusiva la difusión de información acerca de las actividades desarrolladas por CONTEC INGENIERÍA-ARQUITECTURA. PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL Los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la página web corresponden en exclusiva a CONTEC INGENIERÍA-ARQUITECTURA, salvo que se especifique lo contrario Todo uso o explotación distintos del anterior precisarán de una autorización previa y por escrito de CONTEC INGENIERÍA-ARQUITECTURA. En concreto, se prohíbe al usuario reproducir, distribuir, comunicar públicamente (incluido el derecho de puesta a disposición), transformar, coleccionar y, de cualquier otro modo, explotar los contenidos incluidos en la página web sin la autorización previa y por escrito de CONTEC INGENIERÍA-ARQUITECTURA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES El acceso a la página web o su uso no implica una recogida de datos personales del usuario por parte de CONTEC. No obstante, se comunica que, en el caso de que CONTEC INGENIERÍA-ARQUITECTURA solicite datos personales, se informará debidamente al usuario conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Asimismo, se informa de que al acceder a la página web o utilizarla, CONTEC INGENIERÍA-ARQUITECTURA está en disposición de poder obtener los siguientes datos personales del usuario: su tipo de navegador de Internet y sistema operativo, la dirección IP desde la que se conecta el usuario y la fecha y hora de conexión. Como algunos de tales datos le pueden llegar a identificar, se le informa de que serán tratados por CONTEC INGENIERÍA-ARQUITECTURA con la finalidad única y exclusiva de perfeccionar su conexión a la página web. Respecto al tratamiento de datos personales, se ruega consultar nuestra política de privacidad. ENLACES Todo enlace, hipertextual, profundo, framing, o cualquier otro tipo de conexión virtual a través de redes de telecomunicación desde cualquier sitio web o dirección URL ("Enlaces") a la página web, deberá ser autorizado previamente y por escrito por CONTEC INGENIERÍA-ARQUTECTURA, debiendo establecerse el enlace en todo caso a su página inicial. CONTEC INGENIERÍA-ARQUITECTURA desea aclarar que los Enlaces a páginas web de terceros que contenga la página web tienen únicamente una finalidad orientativa, siendo su objeto el poner a disposición del usuario otras fuentes de información que pudieran ser de su interés. CONTEC INGENIERÍA-ARQUITECTURA revisa el contenido que se ofrece en los Enlaces con regularidad. No obstante, es imposible conocer exactamente y en todo momento cuál es el contenido concreto de todo enlace. Por ello se ruega que, en el caso de que cualquier usuario o tercero observe que tales Enlaces puedan ser contrarios a las leyes, la moral o el orden público, o que sean susceptibles de incitar a la violencia o a la discriminación por razones sexuales, ideológicas, religiosas o raciales, lo ponga en nuestro conocimiento a través de la dirección de correo contec@contecingenieros.com Al margen de lo dispuesto legalmente, CONTEC INGENIERÍA-ARQUITECTURA declina cualquier responsabilidad en relación con los contenidos de los Enlaces o con los daños o errores que, por cualquier virus presente al acceder a dichos enlaces o al utilizarlos, puedan sufrir los sistemas informáticos (hardware y software) del usuario. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE Las presentes Condiciones de Acceso quedan sujetas al ordenamiento jurídico español. Para cualquier consulta también pueden contactar con nosotros en la dirección de correo electrónico: contec@contecingenieros.com