NUESTRA EMPRESA PRETENDE SER UN REFERENTE
EN EL MUNDO DE LA CONSTRUCCIÓN OFRECIENDO NUESTROS SERVICIOS IGUALMENTE AL AMA DE CASA COMO A LA PROMOTORA INMOBILIARIA O AL AYUNTAMIENTO. OFRECEMOS AL CLIENTE UN COMPLETO SERVICIO EN TODAS LAS RAMAS DE LA CONSTRUCCIÓN. NUESTRO PERSONAL PROPIO Y COLABORADOR ESTÀ ESPECIALIZADO EN TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJOS QUE REALIZAMOS. LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LA CONSTRUCCIÓN SON PARA NOSOTROS PUNTALES FUDAMENTALES A LA HORA DE PRESERVAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD DE NUESTROS TRABAJADORES, ES POR ESTE MOTIVO QUE TODO EL PERSONAL QUE INTERVIENE EN NUESTRAS OBRAS ESTÁ EN POSESIÓN DEL NIVEL BÁSICODE PREVENCIÓN EN CONSTRUCCIÓN.
MANTENIMIENTO: SOMOS ESPECIALISTAS EN EL MANTENIMIENTO DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS REVISIONES PRE-ITV DE LA EDIFICACIÓN. TAMBIEN REALIZAMOS MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES DE TODA CLASE, NO DUDE ANTE CUALQUIER DUDA EN PONERSE EN CONTACTO CON NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO, EL CUAL LE ASESORARA SIN NINGUN COMPROMISO
- Área geográfica
- Caldes D’Estrac
- Dirección
-
08393 Caldes D’Estrac
España
www.magbaconstruccion.com