A Custom Espais ens dediquem, a com diu la paraula, a customitzar els espais. Sigui amb els espais proporcionats per l’arquitectura fent projectes i direcció d’obres d’interiors qualsevol sigui la seva temàtica, en els edificis singulars, fem arquitectura efímera, tan a l’exterior com a l’interior. (palaus firals, etc.).

També fem projectes d’arquitectura tan de vivenda com d’espais públics. * Cal puntualitzar que ha Custom Espais treballem fent “trajos a mida”, a la mida del client i les seves necessitats, resultant una obra de gran contingut creatiu i funcional. Aquests serveis inclouen: -Relació de l’avant projecte -Presentar-ho al client per concretar el projecte -Relació del projecte -Direcció d’obres -Concurs de presupostos -Control de qualitat -Coordinació dels terminis