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RIBERA FRAILE COCINAS
Diseñadores de cocinas en Toledo
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    • COCINA COMBINADA CRISTALCON FORMICA BLANCA
    COCINA COMBINADA CRISTAL CON FORMICA BLANCA

    SOMOS UNA EMPRESA QUE LLEVA MAS DE 20 AÑOS EN EL MERCADO.ESPERTOS EN DISEÑAR Y FABRICAR MUEBLES DE COCINA.LA FABRICACION PROPIA NOS HACE ESTAR A LA CABEZA CON BUENOS PRECIOS Y CALIDAD EXCELENTES.NUESTRA MEJOR PUBLICIDAD ES LA EXPERIENCIA DE NUESTROS CLIENTES QUE SIEMPRE NOS RECOMIENDAN.

    Servicios
    • DISEÑO DE COCINA
    • MARCAJE DE MEDIDAS EN OBRA
    • Medicion
    • FABRICACION
    • Transporte y montaje.
    Área geográfica
    A toda españa y Toledo
    Dirección
    POL.IND.LA ERMITA AVD/DE ESPAÑA Nº 7 FASEII
    EL VISO DE SAN JUAN 45215 Toledo
    España
    +34925559657661609618 www.riberafraile.com

    Valoraciones

    Javier Mañas
    Muy buena atención, variedad y calidad de producto.
    hace 28 días
    Vane Black
    FATAL!! La Cocina fue a través de la constructora aunque finalmente elegí otro modelo por el que pagué la diferencia, la cocina está bien, una de las puertas se está levantando el esmalte, los anclajes y bisagras, mal, a los 4 meses los cajones y puertas no cierran bien, llevo meses detrás de que vengan a regulármelos y dan largas, en todo éste tiempo sólo me han propuesto un día para venir que me era imposible estar ni que alguien estuviera en mi lugar, ya parece ser que perdí la oportunidad de mi vida para que vuelvan, porque Rocío es a lo que se agarra, ya fueron y no estabas, a saber cuando podrán volver ... ésta es su contestación, dispongo de todas las mañanas libres y días libres entre semana y nada les cuadra, con lo cual, el trato, fatal y te dejan en el olvido ... no lo recomiendo para nada, si no queréis problemas a posteriori, gracias!
    hace 2 meses
    mar sanchez
    Mi experiencia es súper buena,desde el primer momento me atendió Rocío,súper maja y con unas ideas fantásticas. Los conocí por casualidad y no puedo estar más contenta. Rocío se implicó en todo,te escucha,te asesora genial y te aporta ideas fantásticas,de hecho encargué la cocina en noviembre,super justa de fecha para ponerla antes de las navidades y gracias a ella la tuve antes de lo que esperaba. Muebles excelentes,montaje perfecto,precio ajustado,por mi parte solo puedo recomendarles.
    hace 4 meses
    Mostrar todas las 13 opiniones
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