¿Acabas de construir o remodelar tu casa y no sabes qué hacer con la cocina para que sea práctica y a la vez estética? ¿Te has cansado del aspecto de tu cocina y crees que necesita un cambio? La cocina es uno de los lugares más transitados de la casa por toda la familia, por eso, debes asegurarte de que estás al 100% contento con ella. Si últimamente te has hecho alguna de estas preguntas, necesitas un buen proyecto de diseño de cocinas.

¿Qué aspectos debo tener en cuenta a la hora de ponerme con el diseño de cocinas?

Puede que en un principio tengas un montón de ideas que luego, en la práctica, quizás no sean viables o no queden como tú esperabas. Por eso, tanto si acabas de construir tu casa y empiezas el diseño desde cero como si simplemente la renuevas, te recomendamos que te pongas en contacto con un diseñador de cocinas. Se trata del profesional experto en diseño que cocinas que estudiará las condiciones concretas del espacio y obtendrá soluciones que se ajusten a tus gustos y necesidades. En cualquier caso, te explicamos algunos aspectos sobre los que tendrás que reflexionar antes de comenzar con tu proyecto:

- La cocina es un espacio eminentemente práctico. Por eso, define tus necesidades: ¿vives solo y tiendes a comer fuera? ¿Utilizas normalmente la cocina para preparar la comida y después la comes en otra habitación? ¿Te gusta cocinar y pasas horas preparando platos? ¿Tienes una familia numerosa y coméis en la cocina o tenéis un comedor? En función de estas preguntas habrás de considerar qué tipo de electrodomésticos son realmente necesarios y cuáles prescindibles, así como si necesitas mayor amplitud de superficies y más espacio para colocar mesas y sillas.

- Si estás renovando la cocina, ¿por qué no aprovechas y cambias los electrodomésticos que ya no funcionan o eliminas los que nunca utilizas? Hoy en día, los nuevos electrodomésticos cada vez son más pequeños e innovadores, y los expertos en diseño de cocinas te dirán que nunca está de más disponer de espacio adicional.

- Si cambias electrodomésticos de sitio, quizás sea una buena idea contactar con un fontanero y un electricista que se encarguen de la instalación correcta de las tomas de agua y de electricidad.

¿Qué estilos y qué decoración se llevan en el diseño de cocinas?

En principio, el estilo del nuevo diseño de tu cocina dependerá del estilo que tenga tu casa: ¿quieres un estilo que combine con el ambiente general o quieres crear contraste? Si tu cocina es pequeña, te recomendamos que escojas estilos que potencian la amplitud, como el minimalista o el industrial. Por otro lado, como en la cocina predomina la funcionalidad, no la sobrecargues con elementos decorativos; elige artículos prácticos con diseños agradables para dar un toque de buen gusto al espacio.