¿Dispones de un buen patio exterior y te gustaría aprovecharlo al máximo los meses más cálidos del año? ¿Acabas de construir este espacio al aire libre pero no sabes cómo abordar su diseño? La decoración de patios puede resultar una tarea complicada si no se cuenta con el enfoque adecuado; no obstante, una vez se finaliza, los resultados son increíbles. A continuación te ofrecemos información y algunas ideas de decoración de patios para que el tuyo luzca con un aire exclusivo.

¿Qué aspectos debo tener en cuenta antes de ponerme con la decoración de patios?

Antes de empezar directamente con la decoración de patios, primero tienes que analizar las características específicas de tu patio en particular. ¿Se trata de un patio muy extenso con multitud de estructuras arquitectónicas integradas que puedes aprovechar o tiene un tamaño más reducido y la decoración debe comenzarse desde cero?

Asimismo, establece el propósito del espacio: ¿te gustaría utilizarlo para organizar comidas familiares y con los amigos o lo aprovecharías para que los niños jugasen al aire libre? ¿Quieres que haga las veces de pequeño rincón de tranquilidad para tomar una taza de café por las mañanas o para leer un libro por la tarde?

El enfoque a partir del cual se establece el diseño y la decoración de patios depende de estos dos factores fundamentales. Una vez reflexiones sobre ellos, estarás listo para pasar a la siguiente fase.

¿Qué ideas de decoración de patios puedo utilizar en mi casa?

Aunque las ideas de decoración de patios deben adaptarse a cada caso en concreto, podemos ofrecerte algunos trucos generales que puedes poner en práctica:

- Escoge un tipo de suelo práctico pero también estético. Existen azulejos con diseños de estilo árabe que te enamorarán; también se llevan mucho las superficies de bambú, aunque si optas por esta solución, deberías contar también con una buena cubierta para que las lluvias frecuentes durante el invierno no estropeen el material.

- Ya que hablamos de cubiertas, cuentas con diversas opciones, desde toldos hasta techados de caña o de listones de madera, grandes sombrillas de lona, pérgolas con plantas trepadoras, etc. Lo ideal sería elegir un tipo que no solo te protegiera de los rayos del sol sino también de la lluvia y el viento de las tormentas de verano.

- En la decoración de patios, las plantas desempeñan un papel fundamental. Cuelga maceteros con flores de colores de las paredes blancas al estilo andaluz, coloca plantas de hojas grandes en los bordes del patio, coloca enredaderas alrededor de las columnas y en los enrejados de las ventanas.

- Instala un juego de mesa con sillas de jardín para comer fuera, los hay de madera muy vistosa y de otros materiales cromados. También puedes colocar tumbonas con mesitas bajas para tomar el sol en la intimidad de tu patio.